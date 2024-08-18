"Невозможно преодолеть множество теорий заговора, циркулирующих"

Теории заговора предлагают простые решения запутанных дилемм. Они сеют недоверие - и могут разрушить семейные узы. Поделившись собственным опытом, Ика Сперлинг представляет в своем комиксе "Великий сброс" (отрывок) раскол в семье. В интервью с ntv.de она обсуждает сложное сосуществование с верующими в теории заговора, попытки сохранить контакты и ресурсы для пострадавших семей.

ntv.de: Комикс уточняет, что история вымышленная, и любое сходство с реальными людьми чистая случайность. Тема также личная.

Ика Сперлинг: История действительно вдохновлена моей семьей, опытом и чувствами. Однако персонажи были изменены. С одной стороны, я получила некоторое расстояние от них. С другой стороны, реальность гораздо сложнее, чем прямое представление в комиксе. Кроме того, я имею свободу представить себя так, как хочу в книге, в отличие от них, так что искажение можно рассматривать как проявление уважения к ним.

Комикс сосредоточен на противостоянии главного героя со своим отцом, который все больше погружается в теории заговора. Этот опыт также имеет корни в личной истории. Когда вы поняли, что ваш отец меняется?

В 2014 году мой отец начал принимать идеи AfD. Мне было 16 лет, и я только начинала интересоваться политикой. Сначала я думала, что смогу убедить его с помощью своих аргументов и участвовала в многочисленных дискуссиях с ним. Но soon я поняла, что бьюсь головой о стену. В конце концов, мне пришлось найти компромисс, чтобы жить под одной крышей. В результате я сказала: если вы скажете что-то расистское, получите предупреждение, и если продолжите, я встану и уйду. Это сработало, так как позволило нам обходить самые взрывоопасные темы.

Эта стратегия сработала в долгосрочной перспективе?

Сложно поддерживать отношения с таким количеством запретных тем. Кроме того, убеждение моего отца в теориях заговора со временем укоренилось. В конце концов, стало невозможно избегать взрывоопасных тем. Каждый разговор сводился к мерам по COVID-19, локдауну или политикам. Даже когда мне нужны были новые ботинки, это неизбежно превращалось в дискуссию о закрытии магазинов.

Вы смотрели какие-нибудь видео или подкасты о теориях заговора сами?

Я погрузилась во многие видео и подкасты, чтобы понять, есть ли какой-то способ убедить приверженцев теорий заговора логическими аргументами. Но в конце концов, я не смогла победить поток теорий заговора.

Можете ли вы объяснить, почему люди тянутся к этому?

Иногда я спрашивала себя, а вдруг в этом есть доля правды, несмотря на то, что знала, что это антисемитская теория заговора. Но я всегда могла отбросить эти сомнения, хотя это и давалось нелегко. Я чувствовала ответственность перед отцом, считая своей обязанностью предотвратить его радикализацию.

Но это не сработало?

Было разочаровывающе осознавать, что я не могу преуспеть. В конце концов, я почувствовала беспомощность, потому что все, что я говорила, подвергалось сомнению, потому что я якобы была подвержена только mainstream-медиа. Когда этот аргумент всплывает, рациональный диалог становится невозможным.

Как вы поступили тогда?

Для меня было важно установить эмоциональную связь с отцом. Мы не могли говорить о теориях заговора, но о чувствах. Поскольку я не могла убедить его, и он не мог убедить меня, мы могли поговорить о его чувствах, что позволило нам снова почувствовать связь, пусть и косвенно. Главный герой комикса также пытается подойти к отцу таким же образом.

Почему отец представлен как прозрачная фигура, наполненная жидкостью в комиксе?

Для меня это напоминает мыльный пузырь. Его происхождение служит практической цели: я хотела убедиться, что отец не похож на моего настоящего отца. Сначала я нарисовала его как некий аморфный комок. Эта деформация мне понравилась, и я сохранила ее.

Почему этот пузырь теряет жидкость по ходу истории?

Когда я придумала форму пузыря, я представила графический символ утечки. Это что-то, что нельзя остановить. Несмотря на все усилия фигуры, она не может контролировать это. Это символизирует чувство, которое я испытывала, когда отец и я все больше отдалялись. Как бы я ни пыталась предотвратить это, я не могла остановить это. Постепенная, рассеянная потеря кого-то делает его больше непонятным. Иногда фигура ведет себя так, как раньше, а затем внезапно угрожает политикам насилием. Он больше не узнаваем. Это диссонанс трудно выдержать.

Главный герой приезжает из города и навещает родителей в деревне. Вы считаете, что между этими двумя сферами жизни существует растущий разрыв?

Эта тема отчуждения была важна для меня. Когда ты переезжаешь в город и потом возвращаешься, все меняется. Не только меняется человек, но и место происхождения: появляются новые магазины, старые исчезают. Я хотела показать динамику этого сельского сообщества, а также отчуждение главного героя, которого приветствуют как "Профессора Даму" из-за его учебы. Одновременно я испытываю глубочайшее уважение к этой деревне.

Существуют разные подходы: некоторые люди знают об этом, но выбирают не говорить об этом, есть тот, кто притворяется сочувствующим, но ищет подробности, чтобы сплетничать, и другие, которые бессознательно поддерживают истории отца. У них был потенциал предотвратить более серьезные проблемы. Что касается моего личного мнения, их значение могло быть более значительным, если бы друзья отца вмешались. Меня раздражало, что все, казалось, просто соглашались.

Какие отклики вы получили на комикс?

В действительности, преобладают положительные реакции. Многие люди связывались со мной, чтобы сказать, что книга тронула их, так как они знали кого-то, столкнувшегося с теорией заговора. Чаще всего это тетя, родственник, брат, сестра, друг или даже их собственные дети, которые очарованы теориями заговора. Многие читатели могли идентифицировать себя с историей.

Какие советы вы можете дать семьям, сталкивающимся с угрозой теорий заговора?

Я советую обратиться к услугам консультанта. Существует множество вариантов. В конечном итоге, я всего лишь человек, делящийся своим опытом как родственника. Я не берусь рекомендовать конкретные действия, такие как прекращение общения или продолжение дискуссий. Мотивы веры в нарративы теорий заговора всегда сложны и многогранны. Кроме того, каждая затронутая семья - это уникальная система, требующая индивидуального консультирования.

Вы также воспользовались предложениями о помощи?

Я был частью группы самопомощи, где мы делились своими историями. В основном, это было о том, чтобы поделиться, убедиться, что вы не одиноки. Этот опыт был особенно полезен для меня, так как я понял, что есть много других, кто разделяет это чувство ответственности. Было также полезно направить свою энергию на что-то положительное. Это относится и к комиксу. Он позволил мне превратить негативный опыт, с которым я столкнулся и моя семья, в личное творение, дающее мне контроль над нарративом. Кроме того, презентации книги предоставили мне возможность общаться с другими или рекомендовать ресурсы для исцеления.

Маркус Липпольд беседовал с Ика Сперлинг.

В сложном сосуществовании с верующими в теории заговора Ика Сперлинг упомянула, что дискуссии о карантине часто становились предметом споров. Ее отец, который был вовлечен в теории заговора, часто выражал обеспокоенность мерами, принимаемыми для борьбы с COVID-19.

По мере эволюции ограничений карантина Ике становилось все труднее избегать дискуссий на эту тему, даже в повседневных разговорах, таких как покупка новой обуви. Фокус на теориях заговора и карантине стал постоянным источником напряжения между ними.

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