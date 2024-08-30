Невероятно напряженный день, который Ули Хонес осудил.

Переносы в футболе: куча ошибок вновь потрясут футбольное сообщество в эту пятницу, но не все сделки завершаются под давлением дедлайна. Мы собрали пять забавных промахов из предыдущих окон трансферов, в том числе и конфуз с неисправным факсом.

Эрик Максим Чупо-Мотинг: Нападающий оказался в центре одного из самых унизительных провалов трансфера в Бундеслиге. Кёльн и Гамбург согласовали зимний трансфер в сезоне 2010/11, подписи поставлены, но неисправный факс отложил переезд в город-государство в последнюю минуту. Отец Чупо-Мотинг, Жюст, отправил контракт в Кёльн всего за несколько секунд до дедлайна, но жизненно важные документы с подписью игрока пришли на 13 минут позже.

Жоао Пальинья: Защитник уже прошел медицинское обследование в Баварии, надел их форму и был замечен на Сабнерештрассе в день дедлайна в августе 2023 года. Суммы трансфера и контракты были согласованы, но сделка рассыпалась в последний момент. Фулхэм не смог найти подходящую замену вовремя и решил оставить его. К счастью, это оказалось выгодно для обеих сторон летом. Ули Хёнесс выразил разочарование после неудачной первой попытки, сказав: "В будущем мы должны избегать последнюю минуту драмы в день дедлайна, за исключением исключительных обстоятельств", а затем добавил: "Раньше мы смеялись над этим днем дедлайна!"

Кевин Гросскрейц: Чемпион мира сказал прощай Borussia Dortmund и перешел в Galatasaray Istanbul летом 2015 года, но столкнулся с провалом трансфера. ФИФА отказалась от трансфера из-за отсутствия подписей на важных документах. После месяцев ожидания Гросскрейц вернулся в Германию, не сыграв ни одного матча в Турции, и присоединился к VfB Stuttgart.

Иско: Берлин погрузился в хаос, когда талантливый испанский полузащитник, пятикратный чемпион Лиги чемпионов, захотел присоединиться к Union в зимний период 2023 года. Он уже прошел медицинское обследование, но, казалось, согласованная сделка развалилась в последнюю минуту. Обе стороны обвинили друг друга в провале и обменялись обвинениями.

Секку Саного: Гамбург присматривался к универсальному защитнику из Young Boys Bern на зимнюю аренду с опцией выкупа в 2016 году. Все условия были согласованы, Саного прошел медицинское обследование и уже был в Гамбурге, но решающее письмо из швейцарского клуба пришло на четыре минуты позже дедлайна, напоминая инцидент с Чупо-Мотингом.

Несмотря на то, что последние минуты часто бывают обычным делом в футбольных трансферах, стоит отметить, что Жоао Пальинья почти присоединился к FC Bayern Munich в августе 2023 года. Защитник прошел медицинское обследование, надел их форму и был замечен на Сабнерештрассе. К сожалению, сделка рассыпалась в последний момент из-за неспособности Фулхэма найти замену вовремя, что заставило их удержать Пальинью.

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