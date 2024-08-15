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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Неверность в Штутгартской больнице: бывший менеджер заключен в тюрьму

Подкупные сделки, связанные с международными пациентами в клинике, могут обойтись городу Штутгарту миллионами. Бывший управляющий теперь должен нести ответственность за это

 and  Anne Legman
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- Неверность в Штутгартской больнице: бывший менеджер заключен в тюрьму

Из-за скандала в клинике Штутгарта бывший глава международного отдела Андреас Браун приговорен к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения региональным судом. Экономическая палата суда установила, что подсудимый, в частности, обманул плательщиков за лечение и уход за 371 ливийским раненым в период с 2013 по 2015 год, чтобы обеспечить более высокие доходы для клиники и шестизначные суммы для различных поставщиков услуг. Бывшего менеджера признали виновным, в частности, в растрате, даче взятки и покушении на мошенничество.

Браун уже несколько месяцев находился под стражей и способствовал прояснению обвинений своими показаниями во время следствия. Прокуратура требовала общего срока лишения свободы три года и десять месяцев. Защита просила назначить условный срок.

Ранее Браун был председателем партии "Зеленые" в земле Баден-Вюртемберг. Он не имел опыта работы в секторе здравоохранения на руководящей должности. Он должен был помочь сократить дефицит клиники Штутгарта в то время, привлекая иностранных частных пациентов.

Скандал в клинике Штутгарта включал в себя значительные случаи финансовой недобросовестности, в том числе преступления, такие как растрата и дача взятки. Несмотря на свои усилия по прояснению обвинений во время пребывания под стражей, Браун в конечном итоге был признан виновным в этих преступлениях.

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