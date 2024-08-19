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Федеральные земли ГерманииНовостиБольшой пожар

Неугасившийся огонь продолжает гореть в куче горючих веществ на складе Шверинера.

 and  Elizabeth Wells
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Пожарные службы продолжают реагировать на понедельник, вызванный огнем, охватившим бесчисленные...
Пожарные службы продолжают реагировать на понедельник, вызванный огнем, охватившим бесчисленные тюки сена, находящиеся в Blattin storage facility.

- Неугасившийся огонь продолжает гореть в куче горючих веществ на складе Шверинера.

Пожар из тысячи сенальных тюков продолжается в понедельник утром в хранилище в Шверине, как сообщают полицейские. Пожарные все еще борются с огнем, и эксперты могут не суметь определить причину пожара в течение нескольких дней.

Ганнар Рёхген, руководитель операций пожарной службы Шверина, сказал НDR: "Сено - это сложный материал для тушения, его практически невозможно потушить полностью. Кроме того, если его раскидать, он может снова воспламениться. Так что мы имеем дело с длительной операцией". План на понедельник включает постепенный разбор конструкции с помощью тяжелой техники, чтобы предотвратить обрушение и облегчить доступ к источнику пожара для тушения.

По данным полиции в выходные, примерно 5000 тюков сена загорелись в субботу вечером. К счастью, жертв нет. Preliminary assessments put the property damage at around two million euros.

Большой пожар в хранилище Шверина, как сообщается полицией, начался с того, что примерно 5000 тюков сена загорелись в субботу вечером. Несмотря на усилия пожарных, Ганнар Рёхген сказал, что из-за природы сена полностью потушить большой пожар может быть невозможно, и он может снова воспламениться, если его раскидать.

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