"Неудобный" комментарий Маска, направленный на Свифт, вызывает реакцию сети.

Элон Маск, знаменитый предприниматель, известен своими уникальными, иногда спорными постами. После теледебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис Маск сейчас находится в споре с поп-звездой Тейлор Свифт. Реакция была быстрой.

Список необычных постов Маска на своей платформе X длинный - слишком длинный, чтобы перечислять здесь. Было твит с вызовом CEO Facebook Марка Цукерберга на боксерский матч. Или то, где он назвал британского дайвера, который помогал в спасении группы мальчиков, застрявших в тайской пещере, "педофилом" из-за отказа помощи. Или то, где он предложил бомбардировать Марс, чтобы сделать его пригодным для жизни.

В своем последнем посте Маск направил свою критику на Тейлор Свифт. После того, как певица публично поддержала Харрис на будущих выборах президента США и шутливо назвала себя "бездетной кошатницей", Маск отреагировал на республиканский слух об иммигрантах в Огайо, поедающих домашних животных, сказав: "Ладно, Тейлор, ты выиграла. Я дам тебе ребенка и защищу твоих кошек своей жизнью".

Неясно, предлагал ли Маск impregnate Swift или дать ей одного из своих 12 детей. Также неясно, как отреагирует Свифт. Тем не менее, очевидно, что Маск получает обратную связь на X за странный комментарий. Многие фанаты Свифт, известные как "Свифтники", задаются вопросом: "Почему Элон Маск такой странный?"

"Маск раскрывает себя как мизогинист. Маск всегда находит способ показать свою истинную сущность", - прокомментировал один пользователь на X.

"Ты странный и странный", - прокомментировали несколько пользователей различными способами.

"Кошки вежливо, но твердо отказываются от вашего предложения. Теперь перестаньте странно себя вести и предлагайте людям своих детей", - гласит пост от Ларри-кота, знаменитого кота из 10 Даунинг-стрит.

"Купит ли кто-нибудь фанат Тейлор Свифт теперь Tesla?" - спросил актер Билли Балдин, смеясь.

"Вы действительно опубликовали это для 197 миллионов подписчиков?" - спросил один пользователь в шоке. Потому что Харрис выиграла дебаты, Маск теперь хочет "дать Тейлор Свифт ребенка, который не хочет тебя. Это какой-то доминирующий альфа-самец, который делает тебя чувствовать себя могущественным и мужественным? Это работает?"

"Скажи это Трэвису Келси, и посмотри, что произойдет", - написал другой пользователь, ссылаясь на бойфренда Свифт, футболиста Трэвиса Келси.

"Почему вы поддерживаете преступника, лжеца, насильника и обвиняемого педофила, который не смог сбалансировать бюджет или заменить Obamacare, как обещал, в то время как игнорируете курдов и четырех солдат, убитых в Нигере?" - спросил ветеран.

"Нет женщины с самоуважением согласилась бы на это, и я уверен, что Тейлор Свифт - женщина, которая выберет ребенка с мужчиной, любящим ее за то, кем она является в будущем", - прокомментировал "Свифтник".

"Я подумал, что на этот раз это пародийный аккаунт", - написал один пользователь X, ссылаясь на часто вирусные фальшивые посты, которые часто распространяются под именем Маска.

"Это звучит очень predator-like для меня", - прокомментировал один мужчина.

Этот пост выводит вещи на новый уровень странности. Это уже не просто странно, это тревожно", - считает пользователь.

"Друг, если ты хочешь узнать, как общаться с женщинами, я в твоем распоряжении. Но я составлю контракт, не твои юристы. Похоже, они понятия не имеют, насколько это плохо", - написалCertain Alexey Shevchenko, консультант LinkedIn.

"Трэвис Келси, когда он увидит это приложение и увидит, как CEO предлагает impregnate его жену", - написал пользователь под фотографией Келси, явно расстроенного и покрасневшего, спорящего со своим тренером Энди Ридом.

"Никто не хочет твоего странного семени", - прокомментировала женщина.

"Извини, Элон, но Тейлор Свифт не в восторге от Cybertrucks", - прокомментировала женщина по имени Аннебель, шутливо шутя о фигуре Маска и одной из его массивных моделей Tesla.

"Вот что такое 'фу'", - написал очевидно отвращенный пользователь X.

"Этот человек, Элон Маск, несерьезный человек. Почему уважаемые компании ведут бизнес с этим человеком? Это позорно. Республиканцы несерьезные люди, и Трамп это доказал прошлой ночью (во время дебатов против Камалы Харрис, ред.). Все, что они знают, - это обман, ненависть, гнев, разделение и ложь", - написал разгневанный демократический избиратель.

"Пост Маска должен рассматриваться как часть более широкого паттерна Трампа/республиканцев, унижающих женщин, не соответствующих традиционным гендерным ролям. Его вклад мизогиничен, потому что он сводит серьезную политическую позицию Свифт к стереотипу "бездетной кошатницы", - считает женщина по имени Ева.

Свифт выразила свою поддержку Харрис в Instagram после теледебатов между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, назвав ее "спокойной, талантливой лидершей". Она подписалась "Бездетная кошатница". "Бездетная кошатница" была отсылкой к заявлению кандидата в вице-президенты Трампа Дж.Д. Вэнса. В 2021 году в интервью Fox News он сказал, что страну ведут демократы, олигархи и "бездетные кошатницы, которые недовольны своими собственными жизнями и решениями, которые они приняли, и хотят сделать несчастной всю страну".

В ответ на комментарий Свифт Маск решил больше не участвовать в споре, сказав: "Я не буду участвовать в этом споре о кошках".

Несмотря на критику, посты Маска на X продолжают привлекать внимание и вызывать обсуждения, побуждая некоторых пользователей задаваться вопросом о границах приемлемого поведения публичных фигур в онлайн-взаимодействиях.

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