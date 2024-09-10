- Неудачный урожай яблок в Саксонии: перенос начала сезона

Из-за серьезного ущерба от сильных морозов и прогнозируемого значительного сокращения урожая в этом году не будет традиционного сезона яблок в Саксонии. "Теперь мы работаем над разработкой стратегий с соответствующими государственными ведомствами и офисами, чтобы гарантировать непрерывность наших фруктовых ферм", - заявил Союз садоводов Саксонии и Саксонии-Анхальт. Союз уже начал переговоры с политическим кругом.

Союз признает "безпрецедентную ситуацию" и прогнозирует производство примерно в 10% по сравнению с показателями прошлого года. В 2021 году в Саксонии было собрано 56 650 тонн яблок. Однако в этом году прогнозируется всего 5 800 тонн. В сложившихся обстоятельствах союз призывает потребителей отдавать предпочтение местным товарам и поддерживать местных производителей, когда это возможно.

Союз с сожалением объявляет, что открытие сезона яблок будет отложено из-за текущей ситуации. С надеждой на возобновление нормальной деятельности они готовятся к краткому открытию сезона.

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