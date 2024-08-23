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Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Неудача во время экскурсии мотоциклетного клуба приводит к серьезным травмам для отдельного человека

Группа мотоциклистов турастовала по региону Хунсрюк. К сожалению, один из них попал в серьезную аварию, маневрируя на повороте.

 and  Carmen Simpson
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Пострадавший в ДТП на мотоцикле получил серь�ные ранения, несмотря на это, его жизнь не находится в...
Пострадавший в ДТП на мотоцикле получил серь�ные ранения, несмотря на это, его жизнь не находится в непосредственной опасности.

- Неудача во время экскурсии мотоциклетного клуба приводит к серьезным травмам для отдельного человека

В ходе групповой поездки на мотоциклах в районе Хунсрюк один из мотоциклистов попал в аварию. Несчастный случай произошел около полудня на K105 в Морбахе, между Комменом и Ведератом (район Бернкастель-Витлих), как сообщает вечерний отчет полиции.

Мотоциклист, находившийся вторым с конца в группе, по-видимому, неправильно оценил предстоящий правый поворот и не начал наклоняться, как сообщает полиция. Несмотря на попытки резко затормозить, он съехал с дороги и упал в придорожную канаву, сорвавшись с мотоцикла.

Водитель был силой выброшен с мотоцикла и ударился о несколько небольших деревьев и кустов, прежде чем остановиться в нескольких метрах от места аварии. Он получил серьезные травмы ног, груди и живота. Сотрудники скорой помощи на месте не могли исключить угрозу жизни. Однако последующие обследования в больнице в Витлихе показали, что непосредственной угрозы жизни нет.

После падения мотоцикл остался в аварийном состоянии, частично погрузившись в канаву. Из-за серьезных травм на место был вызван скорая помощь.

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