- Неудача на велосипеде вызывает обвинения в суде

Водитель мотоцикла пострадал от небольшой неудачи, упал в районе Гермерсхайма. Группа прогуливающихся людей наткнулась на 66-летнего мужчину на сельской тропе недалеко от Люстадта и оказала ему предварительную медицинскую помощь, как сообщили в полицейском участке Ландау в воскресенье. Компетентный тест на алкоголь, проведенный после инцидента в субботу вечером, показал "впечатляющий" результат 3,79%. Мужчину доставили в больницу. Полиция начала расследование в отношении него.

Внешнее воздействие алкоголя, скорее всего, способствовало неудаче мотоциклиста, как показывает высокий уровень алкоголя в последующем тесте. Несмотря на инцидент, добросердечные прогуливающиеся люди оказали первичную медицинскую помощь до прибытия экстренных служб.

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