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Федеральные земли ГерманииНовостиСвинцовая прокладка

Неудача на стройке: место расследования

Строительный кран, соединенный мостом, на крупнейшем водохранилище Германии обрушился, что привело к одному погибшему. правоохранительные органы теперь стремятся получить более подробное представление о месте происшествия.

 and  Ksenia Johnson
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Расследование происшествия вBleilochtalsperre продолжается.
Расследование происшествия вBleilochtalsperre продолжается.

- Неудача на стройке: место расследования

В результате несчастного случая со строительным краном на плотине Блайхталь в Тюрингии, в результате которого погиб один человек, правоохранительные органы и другие службы проведут тщательное расследование. Кроме того, подозревается, что один человек получил серьезные травмы, а трое других - легкие. Об этом сообщил представитель полиции агентству DPA по запросу. Более подробная информация об инциденте будет обнародована в четверг.

Самая большая плотина Германии, Блайхталь, стала свидетелем внезапного обрушения строительного крана на мосту, перекинутом через нее, в среду днем. Инцидент произошел в Саальдорфе, районе Бад-Лобенштейн, в районе Заале-Орла, и оставил строительную площадку в хаосе обломков.

К вечеру, когда сообщалось об инциденте, личность погибшего еще не была установлена, отметил представитель полиции. Тело было извлечено в течение дня в среду, когда жертва была зажата под обрушившимся краном. На месте происшествия присутствовали многочисленные службы экстренной помощи, в том числе полиция, спасательные службы, пожарная команда и местные власти.

После осмотра обломков было установлено, что обрушившийся кран повредил свинцовую прокладку в одной из труб, что могло привести к утечке химикатов. В результате были вызваны эксперты из ведомства по охране окружающей среды для осмотра и управления ситуацией.

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