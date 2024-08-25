- Нетрадиционный образ мыслей: Бурная немецкая премьера Компани

Винсент Компани, новый тренер Баварии, имеет преимущество в международном футболе благодаря способности отдавать команды на немецком, английском и французском языках. На своей дебютной игре в роли тренера Бундеслиги он использовал старомодный метод общения: отправил Томаса Мюллера на поле с запиской, содержащей тактические инструкции на 65-й минуте.

Использование этой стратегии во время матча Баварии против Вольфсбурга в воскресенье, когда они проигрывали 1:2, оказалось эффективным. Бавария в итоге победила 3:2 (1:0) благодаря мудрым решениям и хладнокровию Компани под давлением.

Спортивный директор Кристиан Фройнд похвалил дебют Компани в Бундеслиге, отметив: "Он делал умные выборы и не терял самообладания".

Однако Компани признал, что возобновление Баварии было слишком резким. В первом тайме их команда, усиленная более чем на 120 миллионов евро, доминировала во всех аспектах игры и открыла счет благодаря Джамалу Мусиле (20-я минута). После перерыва Ловро Маер забил два гола подряд за Вольфсбург (47-я/пенальти/55-я) и снова промахнулся во время этой турбулентной фазы (51-я).

Два гола подряд

Собственный гол Якуба Камински (65-я минута) и победный гол Сердже Гnabри (82-я минута) добавили интриги в эту игру, подчеркивая два возможных вывода с точки зрения Баварии: как и в прошлом сезоне, команда может легко растерять преимущество после неожиданных откатов, таких как гол Вольфсбурга. Гол 1:2 произошел из-за дорогостоящей индивидуальной ошибки защитника Минджа Кима.

С другой стороны, в отличие от первого сезона без титула за десять лет, Бавария под руководством Компани продемонстрировала давно забытую стойкость. "То, что вы видели и видели во время подготовки: менталитет, ядро, что самое важное, в конце концов было исключительным. Мы заслужили победу", - сказал Мюллер после своей 709-й игры в официальных матчах и 474-й игры в Бундеслиге за Мюнхен. В лиге он стал единоличным рекордсменом, побив рекорд легендарного Сеппа Майера в богатой истории Баварии.

У Компани пока всего одна игра в Бундеслиге с Баварией, но он уже знает, что результаты имеют первостепенное значение в этом клубе. Поэтому он поделился положительным взглядом на эту игру, сказав: "Я довольно доволен первым таймом. Это было что-то, на чем можно было строить. Глупо было бы думать, что игра будет легкой, если противник забивает гол в первые 20 секунд второго тайма. В конечном итоге я хочу подчеркнуть исключительную ментальность команды".

Только один новый игрок в стартовом составе

Взгляд на первые кадровые решения Компани в воскресенье показал: перестройка в ФК Бавария этим летом не была такой масштабной, как ожидалось.

Только недавно подписанный Майкл Олисе был среди стартовых игроков. Игроки, такие как Леон Горецка и Кингсли Коман, которых предполагали, что они уйдут, все еще остаются в команде.

Кроме того, несколько игроков кажутся более значимыми под руководством Компани, чем они были под его предшественником Томасом Тухелем: например, Йoshua Киммих был возвращен в центр поля. Кроме того, французу Саше Боэю была предоставлена возможность сыграть на правом фланге, несмотря на предыдущие сообщения о его пригодности для Баварии.

Оба, Боэ и Олисе, начали хорошо на правом фланге, сформировав сильный дуэт. Агрессивные набеги Боэ подготовили путь к голу 1:0 Мусиала. Однако Боэ позже способствовал пенальти Маера, который resulted в ничейном голу 1:1. Это было в соответствии с колеблющейся игрой команды во время этой первой игры.

В своем дебютном матче в роли тренера Баварии Винсент Компани повел команду против Вольфсбурга в Нижней Саксонии. Несмотря на трудный первый тайм, когда Вольфсбург забил два гола, чтобы выйти вперед, Бавария продемонстрировала стойкость под руководством Компани и одержала победу 3:2.

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