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Нет соглашения о юрисдикции для выращивания каннабиса

За последние 4,5 месяца в Германии действует частичная легализация каннабиса. Однако в Берлине клубы по культивированию замедляются политикой и властями.

 and  Carmen Simpson
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- Нет соглашения о юрисдикции для выращивания каннабиса

Бюрократический «настольный теннис» между Берлинским сенатом и районами по поводу реализации частичной легализации каннабиса продолжается. Даже спустя четыре с половиной месяца после вступления в силу федерального закона остается неясным, кто в городе будет решать заявки от так называемых «социальных клубов», которые хотят выращивать траву. На встрече Совета мэров районов, на которой также присутствовала государственный секретарь здравоохранения Эллен Хаусдорфер, не было достигнуто соглашение по этому вопросу, как объявила пресс-служба сенатской администрации здравоохранения. Нет окончательного решения о том, кто будет нести ответственность за обработку процедур лицензирования и контроль ассоциаций по выращиванию каннабиса в Берлине в долгосрочной перспективе.

Этот вопрос уже месяцами обсуждается на всех уровнях. По словам администрации здравоохранения, есть два варианта: первый - двенадцать районов несут ответственность, при этом один район берет на себя все остальные. Второй вариант - центральная ответственность Управления здравоохранения и социальных дел (Лагесо).

Необходимо больше времени для правовой измены

Государственный секретарь Хаусдорфер отметила, что для варианта Лагесо потребуется правовая изменение. "Однако такая правовая изменение займет больше времени, чем единая реализация районами, которые уже имеют соответствующие профили задач. Мы теперь надеемся на своевременный и обязывающий ответ от районов, чтобы продвинуть процесс вперед."

Хаусдорфер подчеркнула: "Мы не в правовом вакууме." Пока не будет принят необходимый "указ о компетентном органе" на уровне земли, ассоциации по выращиванию могут подать заявку на разрешение в районы, как она объяснила.

Однако это не помогает каннабис-клубам. Такие заявки в настоящее время не обрабатываются, как единогласно объявили районы. По словам представителя районной администрации Панков, руководители местных отделов общественного порядка согласились принять заявки, но не обрабатывать их, а "временное приостановить из-за отсутствия достаточного регулирования компетенции".

С 1 апреля владение определенными количествами каннабиса, частное выращивание и потребление наркотика в общественных местах разрешено во всей стране для лиц старше 18 лет при определенных условиях. Не более 25 граммов можно носить с собой, а дома можно хранить не более 50 граммов. Разрешено выращивать три растения в жилой зоне. С 1 июля каннабис-клубы могут подавать заявки на разрешение - но в Берлине на данный момент они не получают никакого ответа.

Европейский союз, хотя напрямую не упоминается в тексте, потенциально может сыграть роль в формировании правового ландшафта каннабиса в Германии в связи с его влиянием на политику в области наркотиков на уровне ЕС. Например, решение Европейского союза могло бы повлиять на сроки или регулирования, окружающие правовую измену, упомянутую государственным секретарем Хаусдорфер.

В противном случае, если каннабис-клубы в Берлине решат расширить свою деятельность за пределы Германии, им, возможно, придется соблюдать соответствующие законы и правила, установленные Европейским союзом, учитывая, что Европейский союз является политическим и экономическим союзом 27 государств-членов.

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