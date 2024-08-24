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ПанорамаНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

"Нет никаких шансов его задержать".

В Солингене неизвестный преступник совершает ножевые нападения. Преступник скрывается, полиция преданно разрабатывает версии. Преступление увеличивает тревогу, распространяя её за пределы Северного Рейна-Вестфалии.

 and  Ksenia Johnson
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В Солingen, собака и её дрессировщик продолжат изучать значительный объём доказательств в ближайшие...
В Солingen, собака и её дрессировщик продолжат изучать значительный объём доказательств в ближайшие дни.

- "Нет никаких шансов его задержать".

Всего несколько секунд - столько времени длилось нападение. Полиция Дюссельдорфа обладает записью одного из этих инцидентов, якобы фиксирующей последовательность событий в Солингене в прошлую пятницу вечером. Однако качество записи ужасное, что делает невозможным опознание нападавшего, но показывает его сосредоточенность на горле жертв.

"Опытный ножевой нападающий быстрее, чем стрелок из пистолета"

"Опытный ножевой нападающий быстрее, чем стрелок из пистолета", - заявляет начальник полиции Торстен Флейсс, возглавлявший операцию в тот вечер. В субботу днем он появился заметно взволнованным в переполненном конференц-зале полицейского управления Вупперталя, где температура на улице была около 30 градусов. Он пытается объяснить, почему фестиваль разнообразия, посвященный 650-летию Солингена, превратился в трагедию, и почему нападавший все еще на свободе спустя несколько часов.

"Он не просто ждет сдачи", - говорит Флейсс. С тысячами присутствующих, нападавший мог легко раствориться в толпе и избежать захвата. "Даже стоя рядом с ним".

Факты? Мало или нет совсем

Поэтому факты, которые полиция и прокуратура могут предоставить на данном этапе, скудны. Вместо этого следователи опираются на избитые клише для неясных ситуаций: они расширяют поиск, следуют за подсказками из общественности, и поиски начались, хотя и без указания местоположения по тактическим причинам.

Флейсс призывает общественность сообщать подсказки, в том числе видео, через портал полиции - а не публиковать их в социальных сетях. "Это способствует дезинформации и волнует население".

Здесь вы можете получить доступ к порталу для подсказок, мобильных изображений и видео

Однако есть одна твердая зацепка: двое людей утверждают, что слышали разговор между двумя мужчинами поблизости, в котором говорилось о ножевом нападении, всего за несколько минут до инцидента.

Подозреваемый может быть опознан по "кусочкам"

Один из свидетелей узнал того, кто рассказывал. Полиция задержала его. Власти отказываются раскрывать дальнейшую информацию о подростке и любых связях с преступлением. Главный прокурор Дюссельдорфа Маркус Касперс говорит о "кусочках", которые могут дать более ясную картину, которые могут занять "дни", чтобы сложить. Мотив терроризма не исключается.

Между тем, полицейский президент Вупперталя Маркус Рёхрль выражает озабоченность. Хотя ножевые нападения случались и раньше, текущая статистика свидетельствует о росте уличного оружия. "Когда кто-то носит нож, даже для самообороны, вероятность его использования значительно возрастает".

Ранения ножом часто заканчиваются смертельным исходом

Нож экономичен и легко спрятать. И смертелен. "Ранения ножом могут привести к смерти. Иногда достаточно нескольких минут, чтобы жертва истекла кровью, что часто упускается из виду". Полицейское управление Вупперталя планирует посетить высокорисковых и повторяющихся правонарушителей в ближайшие недели с целью их разоружения. Эта стратегия доказала свою эффективность в Дортмунде,according to Röhrl.

Неуверенность в Солингене, неуверенность в Северном Рейне-Вестфалии, неуверенность по всей стране - леденящее чувство присутствует. "Такой акт вызывает беспокойство у всех, порождая чувство небезопасности", признает полицейский президент. Этот трагический инцидент поднимает вопрос: может ли это произойти снова в будущем?

Абсолютная безопасность недостижима

Да, говорит Рёхрль, но это не причина запираться дома. "Мы увеличим присутствие полиции, и всех сотрудников sensibilizieren", объясняет Торстен Флейсс. Однако: Абсолютная безопасность не может быть гарантирована. Эта трагедия в Солингене была неожиданным событием.

"В свете характера нападения Комиссия может найти полезным обратиться за помощью к государствам-членам для понимания способа действия таких быстрых и целенаправленных атак".

"В свете растущего числа ножевых атак и легкости, с которой они могут привести к смертельным исходам, государства-члены также могут внести свой вклад своим опытом в решении этого вопроса, способствуя безопасности своих граждан".

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