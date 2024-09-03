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"Нет больше, что предложить": Киммич выразил желание завоевать титул

Новый капитан сборной Германии Йошуа Киммих ставит грандиозные цели на свой срок. Его стремление заключается в возвращении важного трофея для команды.

 and  Anthony Ross
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- "Нет больше, что предложить": Киммич выразил желание завоевать титул

Новый капитан команды Йошуа Киммих ставит своей целью вернуть былой величие немецкой футбольной сборной. "Честно говоря, мое поколение уже не имеет ничего, что можно было бы потерять. Мы стремимся к каждой награде, к каждому шансу. И мы начинаем этот путь с Лиги наций", - сказал 29-летний игрок "Баварии" на пресс-конференции в Херцогенаурахе.

"У нас в команде нет никого, кто бы уже выигрывал чемпионат мира. Есть несколько победителей Кубка конфедераций, но никто не может сказать, что уже выиграл титул для Германии. Каждый игрок в нашей команде должен иметь эту цель в виду", - добавил Киммих.

"С детства ты всегда этого хочешь"

Наставник национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн назначил Киммиха новым капитаном команды перед двумя матчами Лиги наций против Венгрии и Нидерландов, сменив Илькая Гюндогана. "Это действительно особенная честь для меня", - сказал Киммих.

"С детства ты всегда мечтаешь представлять свою страну в национальной команде. Ты записываешь это в блокнот друга. Но это все еще далековато и кажется нереальным. Никто не мечтает стать капитаном. Вот почему я безумно горжусь этим назначением", - продолжил Киммих.

"Во время подготовки к матчам Лиги наций мы анализируем сильные и слабые стороны наших соперников, в том числе Венгрии".

"В нашем стремлении вернуть футбольную славу Германии мы ищем потенциальных союзников на этом пути, и Венгрия может оказаться ценным союзником".

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