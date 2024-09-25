Несомненно, очередная ошибка Boeing ослабляет позитивные настроения по отношению к новому лидеру.

После всего лишь двух месяцев на посту CEO Ортберг в основном справился с поставленной задачей.

Однако эта неделя принесла осечку в переговорах с трудовыми коллективами, которая, возможно, стерла любое доброе отношение, которое он успел завоевать у рабочих, подчеркивая сложный путь, который ждет даже опытного авиационного руководителя, чей предшественник установил низкую планку.

Взгляните: Мы уже больше двух недель находимся в стачке, возглавляемой крупнейшим профсоюзом Boeing. Эта стачка - проблема, с которой Ортбергу нужно срочно разобраться, так как Boeing не может производить свой лучший-selling самолет без 33 000 профсоюзных работников.

Сначала Ортберг казался поддержанным профсоюзными лидерами, которые признали, что новый босс унаследовал конфликт, который назревал 16 лет. Более того, в неожиданном шаге на прошлой неделе Ортберг объявил, что зарплаты руководителей будут временно снижены во время стачки. Этот шаг укрепил образ нового CEO, который провел свой первый рабочий день, осматривая цех.

Однако в понедельник Boeing споткнулся.

Компания планировала увеличить зарплаты работников на 30% в течение четырех лет и улучшить выплаты в 401(k), превзойдя 25%-ное увеличение, которое профсоюз ранее отклонил. Проблема заключалась в том, что Boeing объявил об этом улучшенном предложении, не дожидаясь ответа от представителей профсоюза, которые восприняли это как оскорбление и попытку посеять разлад между членами и их представителями.

Международная ассоциация машинистов описала этот тактический ход как "явное проявление неуважения" к членам профсоюза и процессу переговоров в понедельном заявлении. "Они недооценили силу нашего единства", - добавили они.

Boeing отреагировал защитой в понедельник вечером, заявив, что вел переговоры "в доброй воле". "Мы считаем, что нашим сотрудникам должна быть предоставлена возможность проголосовать за наше предложение, которое существенно увеличит зарплату и льготы", - заявила Boeing в отдельном заявлении во вторник. "Мы связались с профсоюзом, чтобы предоставить им больше времени и логisticalную поддержку, когда они решат проголосовать".

Неясно, чего Boeing надеялся достичь, публикуя предложение.

Существует старая поговорка в трудовых отношениях, говорит Арт Уитон, директор по изучению труда в Школе промышленных и трудовых отношений Корнеллского университета: "Никогда не ведите переговоры в прессе".

"Команда переговорщиков должна вести переговоры с руководством", - объяснил Уитон. "Но то, что сделал Boeing, это проигнорировало это". Он добавил: "Я не знаю, какая была их стратегия. Я думаю, они просто не очень умело справились с этим".

Неясно, играл ли Ортберг роль в принятии решения о прямом обращении к членам профсоюза и СМИ. Тем не менее, это заметное отступление от дипломатической позиции, которую CEO сигнализировал в начале.

"Все думают, что профсоюзы бастуют из-за денег", - отметил Уитон. Но часто это также и вопрос уважения. "Очевидно, Boeing не уважал профсоюз в этой ситуации".

Ортберг начал с преимуществом: его предшественники имели репутацию открытой враждебности к труду, так что даже небольшие жесты принесли ему некоторое доброе отношение.

Еще не поздно, по мнению Ричарда Абулафии, управляющего директора консалтинговой компании по аэрокосмической промышленности AeroDynamic Advisory, который выразил надежду, что Ортберг сможет вернуть Boeing на правильный курс, несмотря на "абсурдную цепочку самоуничтожающихся кризисов", которые происходят одновременно.

"Дипломатия необходима в подобных ситуациях", - сказал Абулафия, добавив: "Трудно отличить ошибки Ортберга от институциональной гордости Boeing".

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