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Несомненно, идеальный фильм, чтобы вызвать глобальный интеллектуальный спад!

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута
Борьба за выживание: Ноэль (Джон Сена) и Кейти (Эквафайна) в «Фортуна смерти»
Борьба за выживание: Ноэль (Джон Сена) и Кейти (Эквафайна) в «Фортуна смерти»

Несомненно, идеальный фильм, чтобы вызвать глобальный интеллектуальный спад!

Калифорния в 2030 году: победители лотереи могут быть убиты конкурентами, чтобы получить приз. Как это абсурдно! "Возьми жизнь за награду" - идеальный фильм для сопровождения упадка интеллекта в обществе.

Бывшая актриса-юноша Кэти, сыгранная Аквафиной, стремится вернуть свою славу в киноиндустрии Лос-Анджелеса 2030-х годов. В соответствии с абсолютно бессмысленным сценарием актриса выигрывает головокружительный джекпот в размере 3,6 миллиарда долларов. Но есть подвох: до заката у каждого участника есть шанс устранить Кэти, чтобы завладеть призом. И когда вы думаете, что сюжет не может стать еще более глупым, на сцене появляется фрилансер-охранник лотереи Ноэль, сыгранный Джоном Синой.

Некоторые люди в творческих и критических кругах действительно имеют сомнительный вкус в том, что они считают приятным развлечением. "Возьми жизнь за награду" - транслируется на Prime Video - не отличается. Он не только преуспевает в доставлении плохого действия, раздражающей игры и простого юмора, но и занимает первое место в качестве пустого развлечения, подходящего для упадка общества.

Для тщательного анализа "Возьми жизнь за награду" послушайте последний эпизод подкаста ntv "Оскары и ягоды", ведущий которого Ронни Рюш и Аксель Макс. Кроме того, мы рассматриваем мини-сериал "Новое лето", криминальную серию "Лягушка" и трагикомедию "Отстающие".

Кинокритик Ронни Рюш из подкаста ntv "Оскары и ягоды" резко осуждает "Возьми жизнь за награду" как воплощение пустого развлечения. Его со-ведущий Аксель Макс соглашается, описывая фильм как пример упадка художественного вкуса общества с его плохими сценами действия, раздражающей игрой и простым юмором. В своем обзоре они также подчеркивают спорный и абсурдный элемент сюжета самой кинокритики, когда критики с энтузиазмом оценивают фильм, несмотря на его спорный сюжет.

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