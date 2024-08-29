- Несмотря на значительные достижения в области ИИ, Nvidia не может оправдать ожидания на фондовом рынке.

Nvidia и дальше извлекает существенную выгоду из бума ИИ, но не оправдала ожиданий Уолл-стрит своим прогнозом бизнеса. Остались без ответа некоторые вопросы о корректировках в процессе производства предстоящей системы чипов, получившей название Блэквелл. В результате, инвесторы продали акции примерно на семь процентов во время послеhours торгов в США.

До недавнего времени Nvidia в основном была известна геймерам как поставщик видеокарт. Однако оказалось, что технология, лежащая в основе этих карт, отлично работает для приложений искусственного интеллекта.

Чипы Nvidia стали ключевой технологией для ИИ-революции, и компания достигла рыночной капитализации около $3 триллионов. С начала года акции выросли примерно на 150 процентов, сделав многих сотрудников Nvidia мгновенными миллионерами благодаря опционам на акции.

Просмотр отчета за квартал

Ожидаемый отчет за квартал считался крупным событием, которое могло существенно повлиять на весь рынок. Некоторые энтузиасты даже организовали "просмотр отчета", подобный тем, которые устраиваются для крупных спортивных событий.

Однако в отличие от прошлых кварталов, когда Nvidia превосходила прогнозы, на этот раз не было больших сюрпризов. Тем не менее, выручка продолжила расти, увеличившись с $13,5 миллиарда в прошлом году до более чем $30 миллиардов - на 122 процента, превзойдя средний прогноз аналитиков на $1 миллиард. Это продолжало тенденцию предыдущего квартала, когда выручка выросла на 262 процента.

Чистая прибыль за квартал выросла с около $6,2 миллиарда до примерно $16,6 миллиарда в годовом исчислении. На текущий квартал компания прогнозирует дальнейший рост выручки до $32,5 миллиарда, в то время как средний прогноз аналитиков составлял около $32 миллиардов. Это rappresented бы годовой рост примерно на 75 процентов. Некоторые аналитики были еще более оптимистичны.

Корректировка производства для следующей системы чипов

После сообщений СМИ о трудностях с предстоящей системой чипов Блэквелл CEO Nvidia Дженсен Хуанг подтвердил, что были внесены изменения в маску для нанесения структур чипов на пластины полупроводников. "Изменения завершены, и не потребовалось никаких функциональных изменений", - подчеркнул он во время встречи с аналитиками.

Nvidia все еще планирует поставить чипы Блэквелл клиентам к концу января 2025 года и ожидает получить от них миллиарды долларов выручки. Однако Хуанг отказался комментировать, повлечет ли изменение процесса производства задержки по сравнению с первоначальными планами.

Новые модели ИИ потребляют больше энергии

Хуанг уже несколько месяцев продвигает Блэквелл как революционное нововведение, которое значительно сократит время и затраты на обучение программного обеспечения с искусственным интеллектом. При представлении в марте он привел в пример ChatGPT. При текущем поколении Nvidia Грейс Хоппер можно было обучить чат-бота за три месяца с использованием 8000 чипов и 15 мегаватт мощности. С Блэквеллом можно достичь того же результата за то же время с 2000 чипов и 4 мегаватт мощности.

Однако Хуанг отметил, что более продвинутые новые модели ИИ могут потреблять на 20-40 процентов больше энергии, чем текущие. И чат-боты, и генераторы изображений, которые сейчас на слуху, - это всего лишь "верхушка айсберга" в отношении трансформационного воздействия, которое оказал искусственный интеллект.

Хуанг предсказывает, что в будущем весь контент, который сейчас извлекается из баз данных, будет генерироваться заново каждую vez с помощью ИИ. Это требует значительных вычислительных ресурсов.

Аналитик: Клиенты покупают все, что предлагает Nvidia

Nvidia стремилась успокоить фондовый рынок, заверив, что не слишком зависит от быстрых прибылей от Блэквелла для роста. Спрос на текущее поколение чипов Хоппер остается высоким, с чем соглашаются некоторые аналитики. "Клиенты купят все, что продаст Nvidia", - сказал аналитик отрасли Гил Люрия из финансовой компании D.A. Davidson на Bloomberg TV.

Изначально технология Nvidia в основном использовалась для обучения систем ИИ с большими данными. Теперь она все чаще используется для создания контента с помощью искусственного интеллекта, отметил финансовый директор Колетт Кресс. В прошлом квартале это принесло более 40 процентов от $26,3 миллиарда выручки от бизнеса в центре данных.

Это потенциально предлагает более стабильный бизнес для Nvidia. Хотя обучение требует значительной вычислительной мощности, оно нужно только один раз на каждую модель ИИ.

На просмотре отчета за квартал инвесторы ждали больших сюрпризов от технологического гиганта Nvidia из Санта-Клары, но рост выручки был стабильным и превзошел прогнозы аналитиков.

После подтверждения корректировок в производстве предстоящей системы чипов Блэквелл CEO Nvidia Дженсен Хуанг подчеркнул, что изменения не повлияют на первоначальную дату поставки января 2025 года.

Читайте также: