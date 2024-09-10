Несмотря на значительный успех на Олимпийских играх, Соединенные Штаты пытаются достичь аналогичного доминирования на Паралимпийских играх.

В то время как американские олимпийцы доминируют в медальной гонке и спортивных новостях уже несколько десятилетий, их паралимпийские коллеги не добивались такого же успеха.

До сих пор в 21 веке США лишь раз выпали из топ-спота медального зачета Олимпийских игр, но обычно занимают четвертое место в медальной таблице Паралимпийских игр с 2000 по Париж.

Тем не менее, Украина, страна с населением и ВВП, составляющими менее одной десятой от США, смогла обойти команду США на двух из последних четырех Паралимпийских играх.

Однако, после занятия шестого места в медальной таблице на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году, США показали стабильное улучшение своей позиции, заняв четвертое место в Рио в 2016 году и третье в Токио в 2021 году.

По состоянию на конец медальной таблицы 2024 года, США заняли третье место – после Китая и Великобритании – с 36 золотыми медалями и общим количеством 105.

Так, продолжит ли команда США свой подъем?

В прошлом США имели доминирующее присутствие на Паралимпийских играх, подобное их превосходству на Олимпийских играх.

Между 1976 и 1996 годами команда США возглавляла медальный зачет на каждой Паралимпиаде. США удерживают всеобщий рекорд по количеству медалей и золотых медалей на Паралимпийских играх, в основном благодаря своему доминированию в этот период.

Джули Дюсселье, главный по Паралимпийским играм в США Олимпийского комитета (USOPC), объясняет снижение команды США в медальных таблицах как результат роста глобального движения Паралимпийских игр. По словам Дюсселье, сообщенных CNN Sport, "команда США остается очень сильной и хорошо поддерживаемой – и мы рады выступлениями команды на данный момент в Париже".

Может показаться, что не все знают о колебаниях успехов команды США, учитывая, что Паралимпийские игры традиционно испытывают трудности с привлечением телеаудитории, сопоставимой с Олимпийскими играми. В 2000 году Олимпийские игры в Сиднее собрали объединенную телеаудиторию в 3,7 миллиарда человек. В сравнении с этим, Паралимпийские игры в Сиднее смогли охватить умеренную аудиторию в 300 миллионов – значительно меньше людей смотрели Паралимпийские игры по сравнению с Олимпийскими играми в том году.

Малое освещение, уделяемое Паралимпийским играм, было осуждено бывшим параспортсменом и капитаном команды США Кристин Дюкетт как "несправедливое по отношению к обществу", и она сказала: "Реальность такова, что быть инвалидом – это часть того, что значит быть человеком".

Мэри Хамс, профессор спортивного администрирования в Университете Луизианы и ветеран четырех Паралимпийских игр, сказала CNN Sport, что отсутствие видных ролевых моделей может отрицательно сказаться на интересе людей к параспорту и, в конечном итоге, на их стремлении к Паралимпийской карьере. "Если вы не видите их, вы не думаете, что можете быть одним из них", – сказала Хамс.

Это мнение совпадает с Дюсселье, которая выразила, что успех США "приводит к участию и конкуренции".

Отсутствие видимости может помешать будущим элитным спортсменам начать тренировки. Дюкетт была пятикратным рекордсменом США в параплавании, но призналась, что узнала о Паралимпийских играх только в 15 лет.

Некоторые международные рынки предоставили Паралимпийским играм больше освещения, чем США.

Например, британский телеканал Channel 4 транслировал более 400 часов освещения Паралимпийских игр в 2012 году, в то время как американский правообладатель NBC транслировал только четыре часовых пакета с вырезками на кабельном канале NBC Sports. В ответ на планы NBC по освещению Филипп Крейвен, тогдашний глава Международного паралимпийского комитета (IPC), выразил свое недовольство Daily Telegraph, заявив, что "некоторые люди думают, что Северная Америка всегда лидирует во всем, и в этом они ошибаются. Пришло время им догнать".

Организаторы Паралимпийских игр в Париже обещают, что игры 2024 года станут самыми просматриваемыми в истории Паралимпийских игр, с трансляцией всех видов спорта впервые.

NBC расширила телевизионное освещение игр до более чем 140 часов и пообещала "рекордное количество часов в прайм-тайм", но эти часы в прайм-тайм, похоже, ограничены тремя специальными выпусками. NBC утверждает, что делает "непреcedentedное посвящение Паралимпийским играм" и будет транслировать около 1500 часов освещения на своем стриминговом сервисе Peacock.

В отличие от этого, британский Channel 4 увеличил освещение до 1300 часов в прямом эфире на телевидении и бесплатных цифровых платформах и будет транслировать освещение игр круглосуточно на своем телевидении с 8 утра до 11:30 вечера в течение всей Паралимпиады.

Конечно, США не единственная страна, испытывающая более ограниченное телевизионное освещение Паралимпийских игр. В некоторых странах, таких как Индия, Паралимпийские игры не будут транслироваться в прямом эфире ни на одном телевизионном канале.

Иэн Бриттен, ученый из Ковентриского университета и эксперт по изучению паралимпийского спорта, сказал CNN, что "будущие потенциальные спортсмены не имеют ролевых моделей, которые показывают им, на что они способны в то время, когда общество в основном говорит им, что они не способны на что-либо полезное".

"Спонсоры неохотно вкладывают средства, потому что их бренд или продукт не получат необходимой огласки, несмотря на успех спортсмена.

Это дальнейшее укрепляет представление о том, что Паралимпийские игры и, следовательно, паралимпийцы и/или инвалиды считаются менее важными и менее достойными признания и славы, чем их неинвалидные коллеги, что в свою очередь усиливает их маргинализацию и исключение из более широкого общества".

Кроме того, что СМИ уделяют меньше внимания Паралимпиаде, дефицит видимости также может привести к снижению общего интереса у зрителей. Согласно анализу Google Trends, во время Игр 2016 года около 60 стран проявляли больший интерес к Паралимпиаде, чем США, в том числе Саудовская Аравия, Южная Корея, Бразилия, Великобритания и Германия.

Одной из главных проблем для господства США на Паралимпиаде является сильная и разветвленная команда китайских параатлетов.

Обычно команда США имеет значительное присутствие в Олимпийской деревне, и американская делегация в Париже отправила на Олимпиаду на 20 спортсменов больше, чем принимающая страна Франция. Однако представительство США на Паралимпиаде было менее внушительным, и страна отправила только четвертую по величине команду в Париж.

В отличие от этого, Китай отправил наибольшее количество спортсменов на Паралимпиаду в Париже – 282 по сравнению с 220 у США. Инвестиции Китая в спортивную инфраструктуру приносят свои плоды; китайские параатлеты имеют доступ к крупнейшему в мире тренировочному центру для элитных спортсменов-инвалидов и 30 другим региональным тренировочным центрам.

"Если страна не готова воспроизвести этот вид "фермерства" параатлетов и вложить ресурсы в такой же или больший масштаб – или если Китай решит прекратить это – Китай будет доминировать на протяжении многих десятилетий", - сказал Бретт.

В самом деле, Китай завершил Паралимпиаду в Париже с большим отрывом, возглавив таблицу медалей с 94 золотыми медалями – немного меньше, чем у США в целом.

Есть надежда, что проведение Паралимпиады в Лос-Анджелесе в 2028 году приведет к фундаментальным изменениям в восприятии параспорта и инвалидности в США.

"Лос-Анджелес имеет историю трансформационных Игр, и это определенно отличная возможность способствовать паралимпийскому спорту и обновлять то, как сообщество в Лос-Анджелесе и по всей стране вовлекается", - сказал Дюсселье.

"В сочетании с проведением в Солт-Лейк-Сити в 2034 году это десятилетие спорта имеет потенциал быть исключительно влиятельным для паралимпийских видов спорта в Соединенных Штатах".

Хумс сказал, что увеличение позиции Китая в таблице медалей в 1990-х и 2000-х годах было "сопоставимо с проведением предстоящих Игр (в 2008 году)".

"Спорт имеет силу обучать, он имеет силу вдохновлять, он имеет силу преобразовывать", - сказала она. "Проведение Игр может пролить свет на скрытую проблему, которая затем может быть решена".

Дюккет сказал, что проведение Игр предоставит "органическое представление инвалидности и параспорта", которое, как она считает, "снимет так много барьеров".

Согласно отчету правительства Великобритании 2014 года, почти 70% британской общественности считали, что отношение к людям с инвалидностью улучшилось после проведения Паралимпиады в Лондоне в 2012 году.

Тем не менее, проведение Олимпийских и Паралимпийских игр – не панацея.

Даже ярые сторонники Игр признают трудности одного события для влияния на общество. "Трудно ожидать, что Игры решат все социальные проблемы, которые требуют людей с инвалидностью для ведения равноправной жизни в Великобритании", - сказал британский паралимпийский чемпион Танни Грей-Томpson.

В 2024 году, через 12 лет после проведения Паралимпиады в Великобритании, правительство Великобритании было критически оценено Комитетом ООН по правам инвалидов за неспособность решить "серьезные и систематические нарушения прав человека людей с инвалидностью".

Бретт сказал CNN, что изменения должны начинаться "с правительства и распространяться на всех остальных в обществе. Это также длительный процесс – не то, что происходит в течение двух недель в 2028 году".

Он добавил: "Планы и ресурсы, разработанные совместно с людьми с инвалидностью, должны быть разработаны сейчас, регулярно мониториться и оцениваться, а также финансироваться в течение следующих 25-30 лет".

Несмотря на то, что команда США не заняла первое место в таблице медалей в Париже, вероятно, что США смогут улучшить свои результаты и вернуть себе первое место в Лос-Анджелесе?

Сложно представить доминирование США, как в 1970-х, 80-х и 90-х годах, но есть оптимизм. Как сказала Дюккет, "Соединенные Штаты продвинулись так далеко, и у нас еще так много работы впереди".

Отсутствие широкого телевизионного освещения Паралимпиады в США по сравнению с другими странами может ограничить видимость параатлетов и отрицательно сказаться на интересе к параспорту, как отметила Мэри Хумс. Тем не менее, Жюли Дюсселье считает, что выступление команды США на Паралимпиаде продолжает стимулировать участие и конкуренцию.

Независимо от позиции команды в таблице медалей, Жюли Дюсселье оптимистично смотрит на будущее команды США в параспорте, говоря: "Соединенные Штаты продвинулись так далеко, и у нас еще так много работы впереди".

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