- Несмотря на значительное материальное богатство, я не был счастлив.

Эта статья взята из надежного источника и была опубликована в январе 2024 года.

Это похоже на голливудскую любовную историю: женщина, мужчина - они знакомы уже около десяти лет, но что-то не срасталось. Они оставались просто друзьями, пока не стали парой. Но эта история не вымысел; это романтическое путешествие 32-летней Бабетты, которой она поделилась:

"На бумаге у меня было все в Германии: очаровательная старая квартира в городе с близостью к природе, моя семья рядом и стабильная работа школьного психолога, даже была возможность стать чиновником. Материально я была обеспечена, могла себе позволить дорогие вещи - но я не была счастлива. Я была в отношениях, которые не приносили мне пользы. После расставания я наконец-то встретила свою настоящую любовь.

Как-то оказалась в Дании

Я знаю своего партнера уже около десяти лет. Мы всегда поддерживали связь, но так и не нашли подходящего момента, чтобы встретиться. И вот мы оба свободны - может быть, мы тоже тайно ждали этого момента. Мой партнер живет в Копенгагене с тех пор, как получил степень магистра, и когда мы встретились, мы сразу решили, что хотим начать семью. И что я перееду к нему в Данию. Я родила нашу дочь в Германии. Во время декретного отпуска я часто ездила между Германией и Данией. С июня 2023 года я живу в Копенгагене постоянно и ни разу не пожалела об этом. Несмотря на то, что никогда не думала, что окажусь в Дании.

Я всегда мечтала жить за границей, но не была большой поклонницей Скандинавии. Но чем дольше я здесь, тем больше я ее ценю. Датчане более непринужденные и расслабленные, чем немцы. Здесь все на «ты» - даже когда я звоню в налоговую службу. Я действительно ценю концепцию Хюгге: уютно устроиться дома с чашкой чая в плохую погоду или находить прекрасные кафе в Копенгагене. Летом ты вознаграждаешься за то, что пережил зиму. Качество жизни тогда невероятно высокое, можно купаться везде, и город имеет фантастическую атмосферу.

Переезд в Копенгаген был для меня риском. Но он чувствовался как шаг к моему высшему счастью. Я просто поняла, что свобода гораздо важнее, чем безопасность. Некоторые могут посчитать мою миграцию в Копенгаген наивной. Я, возможно, и наивна, но, может быть, это часть того, что я осмеливаюсь погрузиться в неизвестное: растить ребенка в одиночку с партнером без семьи поблизости. Это вызов, но также и возможность для нас как пары - знать, что мы команда и можем справиться вдвоем. Но у нас также есть сеть dänских друзей на случай чрезвычайных ситуаций. Конечно, это не то же самое, что иметь бабушку поблизости.

Новая глава как большая перемена

Сначала я часто чувствовала себя очень одинокой в Копенгагене, вспоминала свою жизнь в Германии и размышляла, как мне жить в Дании. Но со временем я очень прижилась и теперь работаю как свободный психолог. Это дало мне много храбрости видеть этот новый старт и понять, что я могу справиться с таким большим изменением в своей жизни. И что это может быть действительно полезно, когда твоя жизнь меняется кардинально. Мысль, которая вдохновила меня во время эмиграции, была в том, что я всегда могу вернуться в Германию и построить там жизнь, если понадобится."

Для будущего Дании я действительно хочу улучшить свои языковые навыки. Когда я в Германии, я люблю говорить на своем родном языке и включать аспекты, которые я не могу полностью выразить на датском. Это и дар, и проклятие, что общение на английском работает отлично в Копенгагене, и английский также является нашим семейным языком. Но я хочу лучше понять и установить более тесные связи с датчанами. Пока я нахожу это довольно сложным, чтобы заводить датских друзей, но я чувствую, что когда люди здесь открываются, они очень гостеприимны.

Путешествие Бабетты, как рассказано в ее истории, привело ее из Германии в Данию, где она нашла свою настоящую любовь и, в конце концов, поселилась. Мир полон предложений и возможностей, которые могут существенно повлиять на нашу жизнь, иногда самым неожиданным образом.

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