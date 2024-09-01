Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЯ не собираюсь врать.

Несмотря на значительное достижение: 1. ФК Магдебург успевает начать новый сезон.

Первый футбольный клуб Магдебург сохраняет серию без поражений во второй лиге, запечатлев историческую гостевую победу. Однако тренер Цитц выразил недовольство.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут

- Несмотря на значительное достижение: 1. ФК Магдебург успевает начать новый сезон.

Магдебург одерживает историческую победу со счетом 4:0 в гостях в 2. Бундеслиге благодаря голам игроков со скамейки запасных

Магдебург одержал свою самую крупную победу в гостях в истории 2. Бундеслиги, благодаря хет-трику игроков, вышедших на замену, что стало отличным стимулом для нового главного тренера Кристиана Тица. Разгромная победа со счетом 4:0 над Нюрнбергом оставила в недоумении бывшего чемпиона мира Мирослава КLOSE, который теперь входит в состав клуба, а Тиц наконец-то смог перевести дух после значительной перестройки команды.

Перестроенная команда справилась с уходом плеймейкера и лучшего бомбардира Бариса АТИКА, а Ξavier Amaechi открыл счет на 24-й минуте. Замены Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') и Philipp Hercher (90+2) затем закрепили победу перед 31,581 зрителями на стадионе Макса Морлока.

Новые подписания блистают в дебюте

Магдебург набрал 6 из своих 8 очков в гостях и забил 7 из своих 9 голов на выезде. Хотя их количество очков было таким же, как и в прошлом сезоне на этом этапе, разница голов не была столь впечатляющей. Перестроенная команда кажется более сбалансированной и высокого уровня, с новыми подписаниями, такими как нападающий Martijn Kaars (три гола, одна передача) и вингер Lusomba Musonda (три передачи), которые идеально вписались в команду. Marcus Mathisen также выделяется в центре обороны, вытеснив устоявшегося защитника Tobias Müller.

Даже подписания из третьего дивизиона укрепляют команду: Burcu забил свой первый гол против Нюрнберга, а Abu-Bekir El-Zein добавляет стабильности в середине поля. "Я доволен командой; все отдали себя полностью", - сказал Burcu. "У нас есть тренер, который полностью погружен в футбол, всегда добивается большего, всегда жертвует последним голом. И это делает футбол более приятным".

Минимизация отсутствия ключевых игроков

Несмотря на уход влиятельных игроков, таких как Luca Schuler (Hertha BSC), Daniel Elfadli (Hamburger SV) и Amara Condé (SC Heerenveen), Магдебург смог продолжать реализовывать стратегии Тица, что стало большой неожиданностью для всех. Тем не менее, есть области, которые необходимо улучшить, в частности, в завершении атак дома и сохранении дисциплины в обороне.

Магдебургу придется работать над этими слабыми местами во время перерыва на матчи сборных, чтобы не повторить свой плохой результат в кубке против Оффенбаха. У них также будет возможность отточить свои навыки в товарищеском матче против Оснабрюка из третьего дивизиона 5 сентября. Несмотря на многообещающий старт, Магдебург осторожно относится к повторению тренда прошлого сезона, когда пять матчей без поражений в начале сезона закончились восьмиматчевой серией без побед, что привело к падению до 14-го места.

Я не буду приукрашивать, Магдебургу все еще нужно работать над некоторыми областями, в частности, над завершением атак дома и сохранением дисциплины в обороне.

Несмотря на уход некоторых ключевых игроков, впечатляет, как Магдебургу удалось адаптироваться к стратегиям Тица, и даже новые подписания, такие как Abu-Bekir El-Zein, добавляют стабильности в середине поля. Я не буду лгать, видеть, как El-Zein так хорошо выступает, было приятным сюрпризом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Примерно 1,660,000 жителей Тюрингии приглашены проголосовать за только что избранный земельный...
Федеральные земли Германии

В первой половине дня выборов в Тюрингии явка на выборах показала аналогичную структуру, как и в 2019 году.

На недавних выборах в ландтаг Тюрингии проголосовало столько же избирателей, сколько и пять лет назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Пять из шести жертв заложников были похищены во время музыкального фестиваля 'Нова' в пустыне Негев...
Политика

Израильские военные удерживают шесть погибших пленных; начало вакцинации в Газе

Раскрытие тела задержанных вызывает общественную не_COLOR:ed в Израиле, мобилизуя демонстрации против администрации Нетаньяху. Одновременно в секторе Газа commence масштабная вакцинация.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Колличество проголосовавших избирателей к полудню существенно.
Федеральные земли Германии

На региональных парламентских выборах наблюдается заметный уровень избирательной активности.

Бесперебойное начало голосования в Саксонии, согласно сообщениям озвученных избирательной комиссией региона. Ожидается высокая явка избирателей. Лидеры голосуют в числе первых.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.
Главные темы

В Саксонии явка на выборах 2019 года немного ниже, чем в полдень - почтовое голосование, возможно, увеличилось.

К полудню в воскресенье около 25% имеющих право голоса жителей Саксонии участвовали в голосовании, как сообщили избирательные власти. Предварительная явка избирателей составляла 25,8%, по сравнению с 26,2% в 2019 году на выборах в лендтаг.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Неповторимые Четверо создают приятную обстановку на мероприятии 'Взбодри лес' от Джемел'
Федеральные земли Германии

"Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников"

Мероприятия, Обнимающие Музыку и Политическую Власть - "Джамель приносит энергию в лес, поддерживаемый 3500 страстных сторонников" ШоуFantastic Four, полное спецэффектов, развлекало посетителей фестиваля "Джамел рокс форштер" в крошечном мекленбургском городе Джамел. Группа хип-хопа выступала перед примерно 3500 фанатами, собравшимися на предыдущей лесной хижине в Северо-Западном Мекленбурге.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно