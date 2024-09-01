- Несмотря на значительное достижение: 1. ФК Магдебург успевает начать новый сезон.

Магдебург одерживает историческую победу со счетом 4:0 в гостях в 2. Бундеслиге благодаря голам игроков со скамейки запасных

Магдебург одержал свою самую крупную победу в гостях в истории 2. Бундеслиги, благодаря хет-трику игроков, вышедших на замену, что стало отличным стимулом для нового главного тренера Кристиана Тица. Разгромная победа со счетом 4:0 над Нюрнбергом оставила в недоумении бывшего чемпиона мира Мирослава КLOSE, который теперь входит в состав клуба, а Тиц наконец-то смог перевести дух после значительной перестройки команды.

Перестроенная команда справилась с уходом плеймейкера и лучшего бомбардира Бариса АТИКА, а Ξavier Amaechi открыл счет на 24-й минуте. Замены Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') и Philipp Hercher (90+2) затем закрепили победу перед 31,581 зрителями на стадионе Макса Морлока.

Новые подписания блистают в дебюте

Магдебург набрал 6 из своих 8 очков в гостях и забил 7 из своих 9 голов на выезде. Хотя их количество очков было таким же, как и в прошлом сезоне на этом этапе, разница голов не была столь впечатляющей. Перестроенная команда кажется более сбалансированной и высокого уровня, с новыми подписаниями, такими как нападающий Martijn Kaars (три гола, одна передача) и вингер Lusomba Musonda (три передачи), которые идеально вписались в команду. Marcus Mathisen также выделяется в центре обороны, вытеснив устоявшегося защитника Tobias Müller.

Даже подписания из третьего дивизиона укрепляют команду: Burcu забил свой первый гол против Нюрнберга, а Abu-Bekir El-Zein добавляет стабильности в середине поля. "Я доволен командой; все отдали себя полностью", - сказал Burcu. "У нас есть тренер, который полностью погружен в футбол, всегда добивается большего, всегда жертвует последним голом. И это делает футбол более приятным".

Минимизация отсутствия ключевых игроков

Несмотря на уход влиятельных игроков, таких как Luca Schuler (Hertha BSC), Daniel Elfadli (Hamburger SV) и Amara Condé (SC Heerenveen), Магдебург смог продолжать реализовывать стратегии Тица, что стало большой неожиданностью для всех. Тем не менее, есть области, которые необходимо улучшить, в частности, в завершении атак дома и сохранении дисциплины в обороне.

Магдебургу придется работать над этими слабыми местами во время перерыва на матчи сборных, чтобы не повторить свой плохой результат в кубке против Оффенбаха. У них также будет возможность отточить свои навыки в товарищеском матче против Оснабрюка из третьего дивизиона 5 сентября. Несмотря на многообещающий старт, Магдебург осторожно относится к повторению тренда прошлого сезона, когда пять матчей без поражений в начале сезона закончились восьмиматчевой серией без побед, что привело к падению до 14-го места.

Я не буду приукрашивать, Магдебургу все еще нужно работать над некоторыми областями, в частности, над завершением атак дома и сохранением дисциплины в обороне.

Несмотря на уход некоторых ключевых игроков, впечатляет, как Магдебургу удалось адаптироваться к стратегиям Тица, и даже новые подписания, такие как Abu-Bekir El-Zein, добавляют стабильности в середине поля. Я не буду лгать, видеть, как El-Zein так хорошо выступает, было приятным сюрпризом.

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