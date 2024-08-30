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ОбществоНовостиВойна роз

Несмотря на все усилия, она в настоящее время остается застрявшей в Лос-Анджелесе.

Энджилини Джоли заинтересована в том, чтобы уехать из Лос-Анджелеса, но указывает на потенциальные препятствия в виде судебных разбирательств по ее разводу с Брэдом Питтом

 and  Alex Stellmacher
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На Венецианском международном кинофестивале Анджелина Джоли выражает желание покинуть Лос-Анджелес,...
На Венецианском международном кинофестивале Анджелина Джоли выражает желание покинуть Лос-Анджелес, однако временно не может это сделать.

- Несмотря на все усилия, она в настоящее время остается застрявшей в Лос-Анджелесе.

Анджелина Джоли, 49 лет, провела значительную часть своей жизни в шумном городе Лос-Анджелесе. Однако знаменитая актриса и режиссер кажется уставшей от городской суеты. Во время интервью с развлекательным журналом "The Hollywood Reporter" она говорит о своих чувствах к городу и раскрывает, что продолжающиеся разводные процессы с Брэдом Питтом, 60 лет, удерживают ее в Лос-Анджелесе. Однако Джоли предвидит изменения в своей ситуации в течение следующих двух лет.

"Этот город - мой дом, но я застряла здесь из-за развода", - признается она. "Как только мои младшие, Нокс и Вивьен, исполнятся 18, я буду свободна уйти". Семья Джоли состоит из шести детей, двое из которых еще несовершеннолетние: 16-летние близнецы Нокс и Вивьен, а также старшие братья Шайло (18), Захара (19), Пакс (20) и Мэддокс (23).

Джоли продолжает: "Когда ты родитель большой семьи, ты просто хочешь, чтобы они имели немного приватности, мира и безопасности. Я смогла создать пространство, где мои дети могут расти, но иногда это место... чувство человечности, которое я встречала в других частях мира, просто не такое, как мое детство здесь". Джоли затем упоминает о своем намерении проводить "много времени в Камбодже" и навещать членов своей семьи "где бы они ни находились в мире".

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году, но их брак не продлился долго. После нескольких лет раздельной жизни Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, начав широко освещаемый судебный процесс по опеке над детьми. Несмотря на формальное объявление их юридического разделения в 2019 году, сообщается, что продолжаются споры в переговорах о разводе.

"Несмотря на свою тоску по перемене, Анджелина Джоли остается в Лос-Анджелесе из-за сложностей своего развода с Брэдом Питтом, ситуация, отражающая напряженную динамику "Войны роз" в некотором роде".

"Вдохновленная своими опытами в Камбодже, Анджелина Джоли часто размышляет о периоде "Войны роз" в английской истории, проводя параллели между борьбой за власть и своим собственным личным путешествием".

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