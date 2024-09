Несмотря на все противодействия, Бременский конфликт в Майнце одержал победу.

В Майнце "Вердер" преодолел несколько трудностей, но все же одержал победу. Ранняя травма форварда Нджинмаха, ошибка голкипера Цеттера и удаление капитана Фридела из-за фола не помешали опытным игрокам из Бремена взять верх. Дебютант принес городу на Весле три очка.

Дебютный матч Деррика Кёна помог "Вердеру" одержать первую победу в сезоне в неблагоприятной ситуации, превратив многообещающий старт в чемпионате в блестящий. Ганзейский город победил 2:1 (1:1) против "Майнца 05" в последнем матче третьего тура, поднялся на восьмое место в таблице и слегка испортил визит известного зрителя Юргена Клоппа на бывшую арену.

"Майнц" открыл счет с пенальти в ворота Марвина Дюкша в 8-й минуте, но Джа-Сунг Ли сравнял счет перед перерывом (27.).Despite Marco Friedl's red card (60.), Bremen still turned the tables through new addition Köhn (69.). Mainz fell to 15th place with the defeat.

Команда "Майнца", начавшая с двух ничьих, упустила возможность установить клубный рекорд, не проигрывая двенадцать игр подряд, так как ранее они не проигрывали двенадцать игр с 2010 года. Кроме того, "Майнц" потерпел первое домашнее поражение с февраля, когда они смогли набрать очки в девяти подряд играх.

Оле Вернер вспоминает прошлые победы перед матчем

"Кто был последней командой, выигравшей в Майнце...?", шутливо спросил главный тренер "Вердера" Оле Вернер перед игрой и ответил, вспомнив 20-й тур предыдущего сезона: "Вердер Бремен!" Однако "Майнц" намеревался избежать еще одной победы Бремена и начал игру агрессивно, учитывая присутствие бывшего тренера ФСВ Клоппа.

Но уже на 8-й минуте они получили неприятный сюрприз: после тройной возможности "Бремена" Доминик Кохр сбил в штрафной Джустина Нджинмаха, и Дюкш реализовал пенальти. "Майнц" не растерялся, так как удар Надима Амири со штрафного с 20 метров попал в перекладину (12%).

Следующий гол не заставил себя долго ждать в напряженной игре: посередине первого тайма голкипер "Вердера" Михаэль Цеттер не справился с передачей с половины поля от Энтони Каци, и Ли забил - 1:1. Заслуженный ничейный результат, который сохранился до перерыва.

Подстегнутые своими страстными болельщиками, "Майнц" был более активной командой во втором тайме. Хёнсэк Хонг не воспользовался близким шансом против Цеттера (49%), вскоре после этого голкипер "Бремена" отбил удар головой Каци в перекладину (58%). Две минуты спустя "Майнц" также вышел вперед: капитан "Вердера" Фридель получил красную карточку за фол.

Однако это не смутило "Бремен": после контратаки Кёhn забил, принеся городу на Весле неожиданное преимущество. Поздние атаки "Майнца" так и не принесли им результата.

После напряженной игры дебютант "Вердера" Деррик Кёhn стал героем для города на Весле, забив решающий гол против "Майнца 05". Несмотря на ранние трудности, включая травмы и удаление, "Бремен" одержал победу 2-1, улучшив свое положение в турнирной таблице чемпионата.

Читайте также: