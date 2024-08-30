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СпортНовостиПаралимпийские игры

Несмотря на то, что сначала он не получил медаль, плаватель остается надежным.

Изначально золотая медаль казалась недостижимой. Однако поздравления приходят от национального тренера, который также признает перспективы роста спортсмена в ближайшем периоде.

 and  Vladimir Milov
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Конкурент Германии на Паралимпийских играх — Верена Шотт.
Конкурент Германии на Паралимпийских играх — Верена Шотт.

- Несмотря на то, что сначала он не получил медаль, плаватель остается надежным.

Несмотря на то, что Германии не удалось завоевать медаль в первый день соревнований по плаванию на Паралимпийских играх, руководитель команды Уте Шинкиц остается оптимистичной в отношении предстоящих событий. "Всё произошло так, как мы и планировали", - сказала она. "Теперь нам нужно подумать".

На первом соревновании единственный представитель Немецкого спортивного союза инвалидов Таня Шольц пробилась в финал. Она заняла восьмое место в заплыве на 200 метров вольным стилем. "В свете преодоленных ею трудностей за последние два года просто замечательно, что она здесь - ведь с инцидента прошло не так много времени", - прокомментировала 40-летнюю спортсменку, у которой диагностировали неполный перелом спинного мозга после аварии на лошади, Шинкиц. "Мы ожидали, что она пройдет в финал, и она это сделала".

Шинкиц похвалила Филиппа Хайбмюллера, новичка на Паралимпийских играх. "В 17 лет впервые оказаться в таком масштабном событии - это уже достижение", - сказала она, добавив, что осталась довольна его выступлением в заплыве на 100 метров баттерфляем. Верена Шотт, выбывшая на ранней стадии в заплыве на 50 метров, столкнулась с проблемами на старте. "Не всё прошло так, как планировалось. Но это было только начало", - сказала Шинкиц.

Несмотря на трудное начало команды на Паралимпийских играх, Шинкиц подчеркнула их решимость хорошо выступить в оставшихся соревнованиях. С дебютом Филиппа Хайбмюллера на Паралимпийских играх Шинкиц выразила восхищение его храбростью и стойкостью.

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