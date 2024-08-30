- Несмотря на то, что сначала он не получил медаль, плаватель остается надежным.

Несмотря на то, что Германии не удалось завоевать медаль в первый день соревнований по плаванию на Паралимпийских играх, руководитель команды Уте Шинкиц остается оптимистичной в отношении предстоящих событий. "Всё произошло так, как мы и планировали", - сказала она. "Теперь нам нужно подумать".

На первом соревновании единственный представитель Немецкого спортивного союза инвалидов Таня Шольц пробилась в финал. Она заняла восьмое место в заплыве на 200 метров вольным стилем. "В свете преодоленных ею трудностей за последние два года просто замечательно, что она здесь - ведь с инцидента прошло не так много времени", - прокомментировала 40-летнюю спортсменку, у которой диагностировали неполный перелом спинного мозга после аварии на лошади, Шинкиц. "Мы ожидали, что она пройдет в финал, и она это сделала".

Шинкиц похвалила Филиппа Хайбмюллера, новичка на Паралимпийских играх. "В 17 лет впервые оказаться в таком масштабном событии - это уже достижение", - сказала она, добавив, что осталась довольна его выступлением в заплыве на 100 метров баттерфляем. Верена Шотт, выбывшая на ранней стадии в заплыве на 50 метров, столкнулась с проблемами на старте. "Не всё прошло так, как планировалось. Но это было только начало", - сказала Шинкиц.

Несмотря на трудное начало команды на Паралимпийских играх, Шинкиц подчеркнула их решимость хорошо выступить в оставшихся соревнованиях. С дебютом Филиппа Хайбмюллера на Паралимпийских играх Шинкиц выразила восхищение его храбростью и стойкостью.

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