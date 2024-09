Несмотря на то, что они живут в раю, их повседневная жизнь в некоторой степени сложна.

Для жителей Фиджи ситуация гораздо сложнее.

Ресторатор ТД Пател, местный житель Нади, где находится международный аэропорт Фиджи, привык общаться с людьми со всего мира в своем ресторане Васака. Он сожалеет, что за пределами Фиджи немногие могут указать его местоположение на карте.

“Если вы не можете найти Австралию, один из крупнейших континентов в мире, на карте, шансы найти иглу в стоге сена в Тихом океане очень малы”, - говорит он CNN Travel.

В сущности, Фиджи - это южнопацифический архипелаг, насчитывающий около 900 000 человек, половина из которых проживает в столице Сува. Бывшая британская колония, Фиджи гордится тремя основными языками: английским, фиджийским и фиджи-хинди.

Географическая изолированность Фиджи часто приводит к заблуждениям о его повседневной жизни. Эвлин Мани, местный PR-специалист и блогер о стиле жизни, комментирует это предположение.

“Я считаю, что люди думают, что фиджийцы всегда на пляже”, - говорит она.

“Люди не понимают, что Фиджи - это не только песчаные пляжи и коктейли с этими милыми зонтиками”.

Кокосовая связь

Лучшее слово, чтобы описать фиджийцев, - “сообщество”. Это тесно сплоченная нация, где все связаны друг с другом, утверждает Пател. Те, кто уезжает, все равно должны вернуться в свой родной город на главные праздники, независимо от того, где они сейчас живут.

Фиджийцы иронично говорят о “кокосовой связи”, местной новостной и сплетнической сети.

“Основной остров Вити Леву, где мы находимся, можно проехать за пять часов”, - говорит Пател. “Так что к тому времени, когда вы достигнете этапа своей жизни, когда начнете встречаться, вы уже познакомились со всеми, кого знаете. Потому что было достаточно свадеб, похорон, рождественских вечеринок”.

Социальные сети только добавляют к распространению местных новостей и сплетен, говорит Пател.

“Это просто истории, которые делятся. Что-то синее, к тому времени, как оно будет передано третьему, четвертому человеку, уже красное”.

Многие индийцы приехали на Фиджи во время британской колонизации в качестве рабочих и остались, чтобы сформировать значительное сообщество. Мани и Пател оба имеют индийское происхождение.

Бен Хассан, бармен, описывает Фиджи как "гигантский котел"

Фиджийский образ жизни

Важные общинные события на Фиджи - церемонии кавы. Кава - это слабо-психоделическое растение, корень которого родом с Фиджи, которое измельчают в порошок и смешивают с водой перед тем, как пить из большого чаши, называемой таноа, используя кокосовую скорлупу в качестве ложки.

Даже международные туристы могут принять участие в ритуале кавы по прибытии в свой курорт или при посещении деревни.

Каги Ратудаму родом из небольшой деревни Ласеласе и относится к церемониям кавы серьезно. Он объясняет, что посетителям деревни устраивают традиционную фиджийскую церемонию встречи, а также есть специальные церемонии для празднования браков и новорожденных.

“Если бы я посетил вас в фиджийской деревне”, - говорит Ратудаму, “вы бы подарили свою каву как подношение деревне, а затем мы бы вас поприветствовали. Мы также подарим вам каву. Некоторые люди дарят традиционные зубы кита”.

Также считается уважительным, если мужчина посетит деревню своей новой подруги, чтобы объявить о своих намерениях ухаживать за ней. Кроме того, коренные фиджийцы, в том числе Ратудаму, традиционно носят гибискус или фраганцию за одним из ушей - ношение цветка за левым ухом указывает на то, что человек холост, а за правым - что он в отношениях.

Данные Госдепартамента США показывают, что около 57% населения Фиджи - коренные жители, и большинство этой группы - христиане. Ратудаму объясняет, что фиджийцы имеют свой уникальный способ сочетания христианских верований с местными традициями. Рождество и Пасха - важные праздники, во время которых собираются целые деревни и большие семьи.

“Есть структура в деревне. Я считаю, что все зависит от правородства. Структура сидения зависит от вашей традиционной обязанности в деревне”, - объясняет Ратудаму.

Ратудаму работает в роскошном отеле Нануку Резорт, расположенном недалеко от города Пасифик Харбор на южном конце Вити Леву. Большинство людей в его деревне, которую называют “салатником Фиджи”, занимаются выращиванием овощей.

Большинство туристов, которых он встречает, хотят узнать о Фиджи и просят посетить его родную деревню, но сохраняются ложные представления. Самый коварный? “Каннибализм. Они думают, что мы можем съесть человеческое мясо”.

Чанта Реден, американка, переехавшая в Суву с немецким мужем в 2017 году, ценит многие аспекты фиджийского общинного мышления, хотя ей потребовалось время, чтобы привыкнуть. Одним из любимых занятий Реден на Фиджи является поход в кино.

“Поход в кино - это настоящее приключение!” - говорит она.

“Фиджийцы любят кричать на экран! Если один человек это делает, это раздражает. Но если это делает вся аудитория на ужастике, это не страшно. Это действительно весело”.

Мани, PR-специалист, выросла в Сигатоке, городе на юго-западном “коралловом побережье” Вити Леву. После переезда в Суву для учебы она с тех пор живет там.

Климат Фиджи стимулирует множество местных хобби, связанных со спортом. Мани обожает посещать занятия по воздушным шелкам, а также заниматься бегом и боксом, который сочетает в себе элементы аэробики и бокса.

Между тем, Реден завязала дружбу с людьми в своем тренажерном зале и во время таких активностей на открытом воздухе, как хайкинг, плавание и дайвинг.

"Если вы интересуетесь регби, то, возможно, подружитесь практически со всеми на Фиджи," - смеется Реден.

Регби является не только национальным видом спорта, но и глубоко укоренившейся верой на Фиджи. Мужская сборная по регби-7 выиграла Олимпийские игры в 2016 и 2020 годах, что стало первыми медалями, завоеванными кем-либо из фиджийцев.

"Я бы сказал, что это больше похоже на религию, да," - размышляет Ратудаму, сотрудник отеля. "Если проходит матч регби с участием сборной Фиджи, все бросают свою работу, чтобы посмотреть и поболеть за них."

Но что делать тем, кто предпочитает более спокойные занятия?

"В Суве всегда что-то происходит," - раскрывает секрет Мани. "Есть художественная выставка. Недавно популярность набирает evento 'sip-and-paint'. Также есть живые музыкальные выступления. Наш местный талант в пении и группах действительно впечатляет."

Принятие островов и мира

Оба, Сува и Нади, имеют черты крупных городов - известные бренды, внушительные здания и занятые рабочие. Однако, как объясняет Реден, туристам не нужно далеко уходить, чтобы увидеть другую сторону Фиджи.

"Мы живем в типичной трехкомнатной квартире, и большинство городских жителей живут в домах. Но за городом, в 10-15 минутах езды, вы найдете более простые жилища - дома, построенные сообществом, часто из гофрированного железа или простых деревянных конструкций."

Фиджи известен как "центральный хаб" Тихого океана благодаря большому количеству носителей английского языка, высокоскоростному интернету и удобным авиасообщениям по всему миру, благодаря Fiji Airways, которая предлагает прямые рейсы в страны, такие как США, Канада, Япония, Сингапур, Австралия и другие.

Netflix, YouTube, TikTok и другие цифровые платформы также влияют на острова, принося японскую, американскую, австралийскую и международную культуру массам.

"Среди молодежи растет интерес к таким вещам, как аниме," - сообщает Хусейн. "Теперь появляется множество новых вещей, таких как скейтбординг - все свежие влияния на нашу страну. Мы продолжаем приспосабливаться."

Хотя множество иностранных идей проникают на Фиджи, отток людей является серьезной проблемой.

"Было значительное исход из различных секторов," - признает Хусейн. "Не только молодое поколение - многие квалифицированные люди эмигрируют, что приводит к нехватке квалифицированных кадров для воспитания следующего поколения."

Многие фиджийцы соблазняются обещанием более высоких зарплат и лучшего образа жизни в Австралии и Новой Зеландии. С другой стороны, строгие политики найма, которые приоритезируют коренных жителей, могут сделать трудно получить международных работников, даже если они обладают специальными навыками.

"Фиджийцы с выдающимися квалификациями часто переезжают в Австралию, потому что они недоплачиваются на родине," - делится Реден. "Эта вакансия затем заполняется иностранными работниками, которые получают те же зарплаты, в конечном итоге вытесняя квалифицированных местных жителей, которые покидают страну в поисках лучших возможностей."

Мировой банк классифицирует Фиджи как "уязвимое" государство. Хотя бедность затронула лишь небольшую часть (около 1,3%) населения, многие люди испытывают финансовую нестабильность. Более половины населения зарабатывают менее $6,85 в день. Самые богатые жители находятся в Суве и Нади, создавая разрыв между городом и деревней.

Рабочих мест для иностранцев, которые хотят работать на Фиджи, очень мало, по словам Реден, чей муж океанограф. Как и большинство нефиджийцев, он полагается на годовые контракты, чтобы оставаться в стране.

"Фиджи справедливо придерживается строгой политики найма местных жителей," - отмечает Реден. "Даже волонтерские позиции могут быть сложными для получения."

Некоторые фиджийцы с опаской относятся к тому, чтобы заводить дружбу с иностранцами, опасаясь, что эти иностранцы останутся только на короткое время, что делает трудным построение долгих отношений. Экономика также играет свою роль, так как местные жители выражают беспокойство по поводу присутствия хорошо оплачиваемых иностранцев.

"Сообщество иностранцев в Суве способствовало росту уровня жизни для всех остальных, так как экспаты известны своими более высокими зарплатами," - объясняет Реден.

Если бы Хусейн мог изменить одну сторону Фиджи, он бы попросил лучший доступ к образовательным ресурсам на местном уровне.

"Я просто хочу облегчить доступ к учебным заведениям на местном уровне," - делится он. "Это важно, чтобы сделать эти учреждения более доступными для нашего местного сообщества. Как средние фиджийцы, мы часто сталкиваемся с проблемами получения доступа к этим ресурсам. Финансы обычно являются барьером, что приводит к тому, что родители не могут оплатить школьные сборы. Кто знает, следующим премьер-министром мог бы стать тот, кто пропустил образование из-за таких финансовых ограничений."

Он продолжает выражать свою любовь к своей стране и оптимизм в отношении ее будущего.

"Мудрое решение - принять положительные стороны и отпустить отрицательные. Вам нужно принять грязь вместе с дождем."

ТД Пател часто выражает разочарование тем, что многие люди за пределами Фиджи испытывают трудности с нахождением его на карте, так как он часто затмевается большими континентами, такими как Австралия.

