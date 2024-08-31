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Федеральные земли ГерманииНовостиРабота на полный рабочий день

Несмотря на то, что многие саксы работают полный рабочий день и получают минимальные пенсионные выплаты, им удается процветать.

Вложив десятилетия в пенсионную схему, люди ожидают достаточный доход на пенсии. К сожалению, реальная ситуация часто не совпадает с этими оптимистичными ожиданиями.

 and  Anthony Ross
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Несмотря на работу полный рабочий день, множество Саксонцев по-прежнему получают скромные...
Несмотря на работу полный рабочий день, множество Саксонцев по-прежнему получают скромные пенсионные выплаты.

- Несмотря на то, что многие саксы работают полный рабочий день и получают минимальные пенсионные выплаты, им удается процветать.

В Саксонии многие люди, которые десятилетиями делают взносы, сталкиваются с перспективой мизерной пенсии. Согласно текущим доходам, около 475 000 занятых на полную ставку работников, имеющих обязательства по социальному обеспечению, получат максимум €1300 в качестве пенсии после 45 лет стабильных взносов, согласно ответу правительства на запрос члена Бундестага и основателя БСВ Сахры Wagenknecht, сообщает немецкое агентство новостей в Берлине.

Однако Федеральное министерство труда уточняет, что предположение в вопросе - стабильный доход в течение всей карьеры - нереалистично. Согласно ответу правительства, после 40 лет страхования в Саксонии около 586 000 человек получат менее €1300 в качестве пенсии, если их доход останется таким же, как сейчас.

Существуют значительные региональные различия. После всей трудовой жизни многие люди в Восточной Германии сталкиваются с перспективой пенсии менее €1300. В целом по стране это коснется примерно одной трети занятых на полную ставку - почти половины в Восточной Германии, как сообщается.

С 2012 года стандартный пенсионный возраст постепенно повышается с 65 до 67 лет. Для получения пенсии по старости для долгосрочно застрахованных лиц требуется 35 лет взносов, а для пенсии по старости для очень долгосрочно застрахованных лиц - 45 лет. Лица из определенных возрастных групп могут уйти на пенсию досрочно без штрафов до своего 67-го дня рождения, если они сделали взносы в течение 35 лет. Для тех, кто родился в 1964 году или позже, пенсионный возраст остается 67 лет даже после 35 лет взносов. В принципе, можно уйти на пенсию досрочно без штрафов после 45 лет страхования.

Несмотря на требование 45 лет взносов для пенсии по старости в размере максимум €1300 в Саксонии, многие люди все еще сталкиваются с перспективой полной занятости далеко за пенсионным возрастом из-за этого мизерного размера пенсии. В результате многие занятые на полную ставку сотрудники, возможно, будут вынуждены продолжать полную занятость после пенсии, чтобы поддерживать свой желаемый уровень жизни.

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