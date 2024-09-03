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ЭкономикаНовостиНижняя Саксония

Несмотря на то, что большинство стран продолжают обслуживать железные дороги, они продолжают использовать традиционную систему D-билетов.

Для облегчения междугородних поездок по фиксированной цене в 49 евро за месяц для пассажиров используются государственные средства. Финансовая сторона этого вопроса вызвала длительное противоборство между федеральной и государственной администрацией по поводу финансирования.

 and  Ann Bradley
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Дороговизна билета в Германию вызывает споры о финансировании между федеральным правительством и...
Дороговизна билета в Германию вызывает споры о финансировании между федеральным правительством и штатами, так как дискуссии продолжались в течение длительного времени.

- Несмотря на то, что большинство стран продолжают обслуживать железные дороги, они продолжают использовать традиционную систему D-билетов.

Несмотря на увеличение расходов на субсидии для Германии-билета, транспорт в местных и региональных районах по-прежнему в основном предоставляется во всех федеральных землях, как показало общенациональное исследование, проведенное Дойче-Пресс-Агентурой.

Шлезвиг-Гольштейн, однако, объявил о сокращениях в июне: необходимы были сбережения, и железнодорожное местное сообщение не могло быть полностью устойчивым после 2025 года, как было отмечено - будет внедрено двухпроцентное сокращение железнодорожных услуг. Цель состояла в том, чтобы смягчить ситуацию в ближайшие годы.

Финансовые разногласия между федеральным правительством и землями по поводу взносов за Германии-билет были продолжительной проблемой в других местах.

В Нижней Саксонии пока нет окончательного решения по услугам: местный транспорт в земле обрабатывается тремя транспортными ассоциациями. Две из них не планируют сокращать предложение. Одна, Ландеснахверкесгезильшафт, изучает, станут ли отмены необходимыми из-за финансового давления, начиная с конца 2025 года. Министерство транспорта заявляет, что не планирует ликвидировать ни одного соединения.

Многие земли по-прежнему поддерживают предложение

Верkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) заявил, что в настоящее время не рассматривает сокращения. Земли, такие как Тюрингия и Мекленбург-Передняя Померания, также не планируют сокращений в настоящее время, но обеспокоены финансовыми вопросами.

"Федеральное правительство также должно нести ответственность за функционирующую железнодорожную сеть даже в условиях ограниченного бюджета. Если поездки, поездки и даже грузовые перевозки станут слишком дорогими, увеличение железнодорожного использования станет невозможным", - сказал, например, министр экономики Мекленбург-Передней Померании Рейнхард Меер.

Транспортный министр Баварии Кристиан Бернрайтер добавил: "В настоящее время в Баварии не планируется сокращать железнодорожное местное сообщение, но необходимы существенные финансовые корректировки и перераспределения. Если федеральное правительство не предоставит средства, постоянные сокращения станут необходимыми".

Нордрейн-Вестфалия гарантирует железнодорожное местное сообщение до конца 2025 года благодаря финансовым гарантиям от земли NRW. "В результате нет никаких немедленных отмен из-за финансовых ограничений", - настаивает представитель трех ответственных ассоциаций. Начиная с 2026 года, похоже, что бюджетные средства не покроют даже текущее предложение, не говоря уже о запланированном увеличении предложения. "Здесь срочно необходимы дополнительные средства".

Роль запланированного повышения тарифа на путь все еще неясна. Повышение все еще находится на этапе планирования и требует tanto правового рассмотрения, как и политического урегулирования на федеральном и европейском уровнях. "Перед окончательным разрешением фактов мы не можем заниматься спекуляциями о любых потенциальных финансовых или операционных последствиях".

Баден-Вюртемберг, Гессен, Рейнланд-Пфальц и Саксония-Анхальт также не планируют сокращений в настоящее время. То же самое верно и для Гамбурга, косвенно затронутого сокращениями из соседних земель.

Повышение цены на билет

Германия-билет, который позволяет неограниченное использование автобусов и поездов для региональных и местных перевозок по всей Германии, в настоящее время стоит 49 евро в месяц. Однако транспортные министры земель объявили о повышении цены на следующий год.

В контексте общенациональной дискуссии о Германии-билете и субсидиях Нижняя Саксония в настоящее время изучает потенциальные отмены для своих железнодорожных услуг из-за финансового давления, начиная с конца 2025 года. Несмотря на это, Министерство транспорта в Нижней Саксонии заявляет, что не планирует ликвидировать ни одного соединения.

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