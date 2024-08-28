Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовостиПроизводство автомобилей

Несмотря на скидки на цены, BYD удается увеличить свою прибыль.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Несмотря на снижение цен, Китайский автопроизводитель BYD продолжает генерировать прибыль
Несмотря на снижение цен, Китайский автопроизводитель BYD продолжает генерировать прибыль

Несмотря на скидки на цены, BYD удается увеличить свою прибыль.

В разгар ожесточенной конкуренции на внутреннем рынке BYD удалось существенно увеличить свою прибыль. По данным компании, чистая прибыль китайского бренда электромобилей выросла на впечатляющие 33% и составила 9,1 миллиарда юаней (примерно 1,15 миллиарда евро) за первое полугодие. Это самый значительный рост прибыли с конца 2023 года. При этом выручка за второй и третий квартал выросла на 24% и составила впечатляющие 176,2 миллиарда юаней.

Не сдаваясь в бескомпромиссной ценовой войне на местном рынке, BYD успешно расширила свою долю на китайском рынке во втором квартале, опередив Volkswagen, который до этого был лидером рынка. Стратегия компании основана на вертикальной интеграции, с акцентом на производство ключевых компонентов, таких как батареи, собственными силами.

С целью увеличить годовую выручку на 20%, BYD предлагает attraktive скидки на свои популярные серии Dynasty и Ocean. Цель компании - сохранить свое доминирование и удержать долю более 33% на рынке новых энергетических автомобилей (НЭВ) в Китае. В эту категорию входят не только чисто электрические автомобили, но и гибридные.

Во втором квартале BYD отгрузила 426 039 полностью электрических автомобилей, что на 21% больше, чем в previous году. Tesla, основной конкурент, продала 443 956 единиц. BYD ненадолго обошла Tesla в четвертом квартале. В Германии, согласно данным Федерального ведомства по дорожному транспорту, BYD сообщила о поставке 1 432 автомобилей клиентам. На начало года в стране было зарегистрировано 4 317 автомобилей BYD.

Другие крупные китайские производители электромобилей в настоящее время агрессивно продвигаются на международный рынок в ответ на ожесточенную ценовую конкуренцию на внутреннем рынке и растущие тарифы. В Европе BYD видит возможности для расширения, такие как planned завод в Венгрии и другие локации.

Производство батарей собственными силами существенно сокращает затраты BYD на производство автомобилей. Эта вертикальная интеграция позволяет BYD предлагать конкурентоспособные цены и attraktive скидки на свои популярные серии Dynasty и Ocean, способствуя доминированию компании на рынке НЭВ в Китае.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Приجمة, дочерняя компания Lufthansa, временно приостановила свои рейсы из-за забастовки.
Экономика

Отмены рейсов из-за забастовок в Discover Airways

Авиакомпания Lufthansa, туристический бренд Discover, предпринимает усилия для минимизации последствий Massimo di Natale и других удаленных длинных полетов, но все же некоторые рейсы на второй и третий день акции по-прежнему отменяются.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Обстоятельства глобальной безопасности отражаются в наших операциях, утверждает CEO HK Бodo Koch.
Экономика

Производитель оружия, Хеклер и Кох, в настоящее время получает прибыль из-за своего впечатляющего объема заказов.

Производитель оружия, Хеклер и Кох, в настоящее время получает прибыль из-за своего впечатляющего объема заказов. Heckler & Koch работает без сбоев. Немецкая компания, известная производством штурмовых винтовок и пистолетов, сообщает о впечатляющих результатах за первое полугодие и заключила новый контракт на поставку снайперских винтовок для немецкого спецподразделения. Однако есть небольшая

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта.
Политика

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта.

Интернетное существование детей и молодежи становится более опасным из-за достижений искусственного интеллекта. Согласно годовому отчету jugendschutz.net, который является результатом сотрудничества федеральных и региональных властей, ИИ усугубляет онлайн-угрозы, с которыми сталкиваются дети и подростки. В отчете отмечается, что в настоящее время генеративный ИИ затрудняет различение факта и вымысла, что усиливает

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета
Политика

Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета

Миллиардная инвестиционная корпорация Баффета Легендарный инвестор Уоррен Баффетт, компания Berkshire Hathaway, стала первым нетехнологическим американским предприятием, преодолевшим рыночную капитализацию в один триллион долларов. В первой торговой сессии в Нью-Йорке она выросла примерно на один процент, достигнув этой грандиозной цифры. Доступ к этой элитной группе был ограничен технологическими гигантами, такими как

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно