Несмотря на скидки на цены, BYD удается увеличить свою прибыль.

В разгар ожесточенной конкуренции на внутреннем рынке BYD удалось существенно увеличить свою прибыль. По данным компании, чистая прибыль китайского бренда электромобилей выросла на впечатляющие 33% и составила 9,1 миллиарда юаней (примерно 1,15 миллиарда евро) за первое полугодие. Это самый значительный рост прибыли с конца 2023 года. При этом выручка за второй и третий квартал выросла на 24% и составила впечатляющие 176,2 миллиарда юаней.

Не сдаваясь в бескомпромиссной ценовой войне на местном рынке, BYD успешно расширила свою долю на китайском рынке во втором квартале, опередив Volkswagen, который до этого был лидером рынка. Стратегия компании основана на вертикальной интеграции, с акцентом на производство ключевых компонентов, таких как батареи, собственными силами.

С целью увеличить годовую выручку на 20%, BYD предлагает attraktive скидки на свои популярные серии Dynasty и Ocean. Цель компании - сохранить свое доминирование и удержать долю более 33% на рынке новых энергетических автомобилей (НЭВ) в Китае. В эту категорию входят не только чисто электрические автомобили, но и гибридные.

Во втором квартале BYD отгрузила 426 039 полностью электрических автомобилей, что на 21% больше, чем в previous году. Tesla, основной конкурент, продала 443 956 единиц. BYD ненадолго обошла Tesla в четвертом квартале. В Германии, согласно данным Федерального ведомства по дорожному транспорту, BYD сообщила о поставке 1 432 автомобилей клиентам. На начало года в стране было зарегистрировано 4 317 автомобилей BYD.

Другие крупные китайские производители электромобилей в настоящее время агрессивно продвигаются на международный рынок в ответ на ожесточенную ценовую конкуренцию на внутреннем рынке и растущие тарифы. В Европе BYD видит возможности для расширения, такие как planned завод в Венгрии и другие локации.

Производство батарей собственными силами существенно сокращает затраты BYD на производство автомобилей. Эта вертикальная интеграция позволяет BYD предлагать конкурентоспособные цены и attraktive скидки на свои популярные серии Dynasty и Ocean, способствуя доминированию компании на рынке НЭВ в Китае.

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