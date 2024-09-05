- Несмотря на продолжающийся кризис в автомобильной промышленности, опытный аналитик остается оптимистом.

В условиях продолжающихся вызовов и негативного отношения в секторе автомобилестроения Германии эксперт Ifo Анита Вольф остается оптимистичной. Она не спешит списывать отрасль со счетов, даже несмотря на недавний отчет Ifo о негативном отношении. По ее мнению, автомобилестроение преодолевало множество кризисов в прошлом и непременно столкнется с ними в будущем.

Вольф подчеркивает способность отрасли к восстановлению и инновациям в трудные времена. Эта адаптивность видна в том, как она преодолевала проблемы цепочки поставок и разрабатывала патенты на электрические силовые установки в последние годы.

Вольф считает, что производители опоздали

С точки зрения Вольф, эта стойкость также видна у поставщиков. "На мой взгляд, большинство из них адаптировались довольно хорошо", - замечает она. Эта адаптация особенно заметна среди тех, кто готовился к переходу на электромобили.

Однако Вольф также признает текущие проблемы отрасли. Она критикует автомобилестроение за запоздалую реакцию на электрификацию, отмечая, что оно отстает от новых производителей электромобилей, в частности, из Китая. Кроме того, меняющиеся ожидания клиентов, в частности, на ключевом китайском рынке, представляют собой вызов. Здесь немецкие производители еще не догнали в плане предложения информации и развлечений в автомобиле.

ADAC объявляет о первом значительном шаге в продвижении электромобилей

Помимо этих структурных проблем, автомобильная промышленность также страдает от глобального замедления экономики, которое наиболее сильно ударяет по экспортно ориентированным отраслям. Месячный отчет Ifo об индексе делового климата показывает резкое снижение ожиданий экспорта, со значением -29,6 пункта, самого низкого за годы.

По мнению ADAC, потенциальный выход из этого положения - это предложение поощрять электрические корпоративные автомобили с помощью налоговых льгот. Правительство уже сигнализировало о поддержке таких автомобилей. "Примерно две трети новых регистраций автомобилей здесь приходится на коммерческих пользователей, которые все еще колеблются при принятии решения о покупке или аренде чисто электрических автомобилей", - говорит ADAC. Такие налоговые льготы могли бы выгодны как производителям, так и потребителям, так как эти автомобили стали бы более доступны на рынке подержанных автомобилей через несколько лет.

Текущий кризис в секторе автомобилестроения Германии, подчеркнутый низкими ожиданиями экспорта в месячном отчете Ifo об индексе делового климата, побудил ADAC предложить поощрять электрические корпоративные автомобили с помощью потенциальных налоговых льгот. Этот кризис, в сочетании с запоздалой реакцией отрасли на электрификацию и сложными ожиданиями клиентов, особенно на китайском рынке, оказывают давление на немецких производителей, побуждая их к инновациям и адаптации.

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