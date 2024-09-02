- Несмотря на продолжающиеся демонстрации, число туристов в Испании продолжает расти.

Испания в настоящее время принимает беспрецедентный поток международных туристов, несмотря на растущие протесты против индустрии массового туризма в этом году. По данным национального статистического агентства Испании, INE, к 31 июля число туристов выросло примерно на 12% по сравнению с предыдущим годом, достигнув впечатляющих 53,4 миллиона. Общий расход туристов и бизнеса также резко вырос на почти 19% до около 71,1 миллиарда евро.

В июле Испания приняла 10,9 миллиона международных туристов (что на 7,3% больше, чем в июле 2023 года), которые вложили около 15,5 миллиарда евро в экономику страны. Эта цифра превысила предыдущий рекорд, установленный в июле 2023 года, на около 1,7 миллиарда евро.

Германцы заняли третье место после британцев и французов.

Британцы снова доминировали в статистике посетителей, совершив более 10,5 миллиона визитов с 1 января по 31 июля (на 8,6% больше, чем в соответствующий период 2023 года). Французы заняли второе место с более чем 7 миллионами посещений (рост на 10,6%), а Германия - более 6,8 миллиона посещений (рост на 10,1%).

Самым популярным туристическим направлением была Каталония, где почти 11,5 миллиона посетителей, за ней следовали Балеарские острова с более чем 8,7 миллиона, Канарские острова (чуть менее 8,7 миллиона) и Валенсия (почти 6,8 миллиона). Однако в июле Балеарские острова (более 2,5 миллиона) обошли Каталонию (почти 2,4 миллиона) по количеству посетителей.

Число туристов в Испании резко росло в течение нескольких лет до пандемии COVID-19, и после 2022 года эта тенденция сохранилась. Антитуристические протесты, в ходе которых туристы подвергались оскорблениям и нападениям водяными пистолетами, не смогли изменить ситуацию.

Антитуристические демонстрации проходили в популярных туристических местах, таких как Майорка, Барселона, Малага и Канарские острова, а также в небольших городах. Местные жители особенно недовольны быстрым ростом дефицита жилья, связанным с ростом популярности краткосрочной аренды жилья, а также пробками, шумовым загрязнением и мусором.

Туризм вносит почти 14% в ВВП Испании, но в некоторых регионах, таких как Майорка и Балеарские острова, его значение гораздо больше и составляет около 35%.

Несмотря на продолжающиеся протесты против массового туризма в популярных направлениях, таких как Майорка и Балеарские острова, Испания по-прежнему привлекает большое количество туристов. В июле 2023 года Канарские острова обошли Каталонию по количеству посетителей, приняв более 2,5 миллиона туристов.

Балеарские острова, будучи значительным вкладом в туристическую индустрию Испании, составляют около 35% ВВП в некоторых регионах, таких как сами острова.

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