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ЭкономикаНовостиИспания

Несмотря на продолжающиеся демонстрации, число туристов в Испании продолжает расти.

Несмотря на антитурристические демонстрации, туристическая привлекательность Испании сохраняется. Более того, приток международных посетителей продолжает расти беспрецедентными темпами. Кроме того, отмечается резкий рост туризма из Германии.

 and  Alex Stellmacher
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Распространенное недовольство массовым туризмом наблюдается в Мల్లорке
Распространенное недовольство массовым туризмом наблюдается в Мల్లорке

- Несмотря на продолжающиеся демонстрации, число туристов в Испании продолжает расти.

Испания в настоящее время принимает беспрецедентный поток международных туристов, несмотря на растущие протесты против индустрии массового туризма в этом году. По данным национального статистического агентства Испании, INE, к 31 июля число туристов выросло примерно на 12% по сравнению с предыдущим годом, достигнув впечатляющих 53,4 миллиона. Общий расход туристов и бизнеса также резко вырос на почти 19% до около 71,1 миллиарда евро.

В июле Испания приняла 10,9 миллиона международных туристов (что на 7,3% больше, чем в июле 2023 года), которые вложили около 15,5 миллиарда евро в экономику страны. Эта цифра превысила предыдущий рекорд, установленный в июле 2023 года, на около 1,7 миллиарда евро.

Германцы заняли третье место после британцев и французов.

Британцы снова доминировали в статистике посетителей, совершив более 10,5 миллиона визитов с 1 января по 31 июля (на 8,6% больше, чем в соответствующий период 2023 года). Французы заняли второе место с более чем 7 миллионами посещений (рост на 10,6%), а Германия - более 6,8 миллиона посещений (рост на 10,1%).

Самым популярным туристическим направлением была Каталония, где почти 11,5 миллиона посетителей, за ней следовали Балеарские острова с более чем 8,7 миллиона, Канарские острова (чуть менее 8,7 миллиона) и Валенсия (почти 6,8 миллиона). Однако в июле Балеарские острова (более 2,5 миллиона) обошли Каталонию (почти 2,4 миллиона) по количеству посетителей.

Число туристов в Испании резко росло в течение нескольких лет до пандемии COVID-19, и после 2022 года эта тенденция сохранилась. Антитуристические протесты, в ходе которых туристы подвергались оскорблениям и нападениям водяными пистолетами, не смогли изменить ситуацию.

Антитуристические демонстрации проходили в популярных туристических местах, таких как Майорка, Барселона, Малага и Канарские острова, а также в небольших городах. Местные жители особенно недовольны быстрым ростом дефицита жилья, связанным с ростом популярности краткосрочной аренды жилья, а также пробками, шумовым загрязнением и мусором.

Туризм вносит почти 14% в ВВП Испании, но в некоторых регионах, таких как Майорка и Балеарские острова, его значение гораздо больше и составляет около 35%.

Несмотря на продолжающиеся протесты против массового туризма в популярных направлениях, таких как Майорка и Балеарские острова, Испания по-прежнему привлекает большое количество туристов. В июле 2023 года Канарские острова обошли Каталонию по количеству посетителей, приняв более 2,5 миллиона туристов.

Балеарские острова, будучи значительным вкладом в туристическую индустрию Испании, составляют около 35% ВВП в некоторых регионах, таких как сами острова.

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