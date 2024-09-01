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Несмотря на прежнее руководство, Брауншвейг продолжает испытывать потери

Изначально имея преимущество и показывая превосходство не достаточно для Эйнтрахт Брауншвейг, так как они все же терпят поражение против КСК.

 and  Hanna Hofmann
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Triумф отпора Фауста: вратарь Леннарт Грилл стоит насмерть против наступления Карлсруэ в Брауншвейге

- Несмотря на прежнее руководство, Брауншвейг продолжает испытывать потери

Ранее в 2-й Бундеслиге, Эйнгеборн-Бинген потерпел поражение со счетом 1:2, несмотря на улучшение игры и ранний гол. Их соперники, незнакомые с поражением Карлсруэ, оказались победителями.

Андрин Хунцикер (73') и Буду Зивзивадзе (87') воспользовались двумя серьезными ошибками в линии обороны Эйнгеборн-Бинген, чтобы переломить ход матча во втором тайме. Эрмин Бичакчич ранее вывел Эйнгеборн вперед в 14-м минуте, благодаря мощному удару Свен Кёлера.

В попытке исправить плохое начало сезона, в котором они не набрали ни одного очка и пропустили 13 голов, тренер Эйнгеборн Даниель Шернинг внес два изменения в стартовый состав. Он выпустил Пауля Яеккеля и Себастьяна Полтера, а также укрепил среднюю линию дополнительной линией защиты.

После разочаровывающего поражения 0:5 в Кёльне на прошлой неделе Эйнгеборн показал больше энтузиазма и страсти в начале матча. Однако после промаха Райана Филиппе во второй гол (39'), КСК смог вернуть контроль.

Марвин Ванитzek ударил в перекладину в 51-й минуте. В то же время, Эйнгеборн имел мало шансов атаковать во втором тайме, и лишь момент Левенте Сабо (83%) выделялся. В конце концов, победа Карлсруэ, наблюдавшаяся 19 908 зрителями, была заслуженной.

Несмотря на изменения, внесенные тренером Эйнгеборн, их положение в футбольной лиге не улучшилось, и они продолжают бороться. В следующем матче футбольной лиги Эйнгеборн должен исправить ошибки в обороне и реализовать больше моментов, чтобы одержать победу.

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