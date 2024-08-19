- Несмотря на победу в Кубке, "Динамо" сосредоточено на Ауе: нет праздничных пикселей.

Вот и ладно, приятель. Как-то всё вышло смешно, а? Christoph Daferner и Robin Meißner, два бывших протеже Daniela Thioune, забили против команды Дюссельдорфа в первом раунде кубка против Динамо Дрезден. Они проиграли 0:2, а чтобы добавить оскорбления в рану, их бывшие подопечные забили голы. Неудивительно, что Thioune был не в самом лучшем настроении. "Они улыбались до ушей, а я выглядел как привидение", - сказал он.

Болельщики Schwarz-Gelb были в восторге, но тренер Томас Штамм и его игроки не стали слишком рано праздновать победу. "Мы, возможно, отпразднуем это tonight, но завтра всё вернётся в обычное русло", - сказал голкипер Тим Шрайбер. В прошлом году он вызвал много шума с 1. FC Saarbrücken, помогая им совершать кубковые сенсации. Но это был ещё только первый раунд, так что следующий матч был ещё очень далёк. "Мы ещё не думаем о следующем матче", - сказал Шрайбер.

Теперь внимание сосредоточено на матче Саксонского дерби в пятницу. Не на следующем кубковом матче, а на следующем сопернике в лиге. Именно так, саксонское дерби против FC Erzgebirge Aue в пятницу (19.00/MagentaSport). Несмотря на то, что Saarbrücken боролся в лиге после своих кубковых побед прошлого сезона, Штамм остаётся спокоен. "Мы играем дома в пятницу, так что нет необходимости мотивировать или сосредотачивать кого-либо. Все ждут с нетерпением. Я могу гарантировать, что мне не придётся подталкивать кого-либо во время матча", - сказал он после своего дебюта в DFB-Pokal.

Все знают, что матч против Ауэ будет другим. "Сегодня нам повезло, что противник тоже хотел играть в футбол, а не просто душить нашу игру", - сказал полузащитник Никлас Хауптманн. Кёльнский уроженец признался, что эта победа имела для него особый вкус. "Конечно, это немного особенное. Но играть в кубковый матч дома перед полным стадионом - это уже достаточное мотивирование", - сказал Хауптманн.

Дрезден была противоположной командой в первом раунде кубка, где Christoph Daferner и Robin Meißner, бывшие протеже Daniela Thioune, забили победные голы. Несмотря на возбуждение болельщиков Schwarz-Gelb, Saarbrücken сосредоточено на матче Саксонского дерби против FC Erzgebirge Aue в пятницу, а не на следующем кубковом матче.

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