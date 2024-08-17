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Несмотря на отсутствие предыдущих отношений с Мэтью Перри, власти утверждают, что они приобрели кетамин у одного поставщика до их смерти.

После смерти брата Кимберли МакЛори вступила в контакт с предполагаемым поставщиком смертельного вещества.

 and  Vladimir Milov
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Люди под пристальным вниманием: акцент на Коди Мак ekkorри
Люди под пристальным вниманием: акцент на Коди Мак ekkorри

Несмотря на отсутствие предыдущих отношений с Мэтью Перри, власти утверждают, что они приобрели кетамин у одного поставщика до их смерти.

После получения телефона своего брата от властей Маклари обнаружила текстовый диалог с предполагаемым дилером, который подразумевал, что ее брат купил кеттамин через Venmo.

"После выдачи его свидетельства о смерти я отправила сообщение: 'просто чтобы ты знала, кеттамин, который ты продала моему брату, был указан как причина его смерти'," - поделилась она с CNN.

Она так и не получила ответа. "Я предположила, что ей все равно", - сказала она.

В четверг Джасвин Сангха, предполагаемый дилер, был одним из пяти человек, обвиненных в 18 пунктах обвинения, связанных со смертью актера Мэттью Перри. Чиновники раскрыли леденящую связь между Перри и Коди Маклари, амбициозным личным тренером: оба умерли после якобы приема кеттамина, предоставленного одним и тем же поставщиком, женщиной, известной на улицах как "Королева кеттамина", как заявили обвинители.

Во время расследования смерти Перри офис прокурора США заявил, что обнаружил незаконную сеть, состоящую из врачей и поставщиков наркотиков, ответственных за распространение кеттамина, потенциально смертельного контролируемого вещества, которое, как утверждается, способствовало смерти Перри в октябре в возрасте 54 лет.

Сангха отрицает вину по нескольким обвинениям в незаконном обороте наркотиков, одно из которых относится к году смерти Коди Маклари - 2019 году. Ее не обвинили прямо в его смерти.

CNN связался с ее представителем по юридическим вопросам для комментария.

'Чувство-validation'

В момент фатальной передозировки Коди Маклари в возрасте 33 лет он жил в Лос-Анджелесе. "У него были прочные дружеские связи в ЛА. Он любил там жить. Он был добрым человеком", - сказала его сестра.

Подозрения семьи Маклари о связи между его смертью и смертью Перри возникли, когда следователи из ЛА посетили их дом в Вашингтоне ранее в этом году.

Документы суда показывают, что Сангха искала в Интернете 'может ли кеттамин быть указан как причина смерти' после получения сообщения Маклари.

Обвинители сочли этот онлайн-поиск доказательством того, что Сангха знала, что "несмотря на надзор и неправильное использование кеттамина может быть смертельным", согласно обвинительному акту.

В случае Перри обвинители предъявили обвинения четырем другим лицам, в том числе двум врачам и личному помощнику, проживающему в доме, которые якобы предоставили ему наркотики.

Маклари наблюдала за пресс-конференцией, объявившей обвинительный акт, из своего дома в Вашингтоне. "Это вызвало много чувств. Некоторая грусть, но также чувство validation", - сказала она.

"Я предположила, что ей все равно, что она была бесчувственной и торговля наркотиками была ее работой. Она просто собиралась продолжать жить своей жизнью", - сказала Маклари о Сангхе.

Кеттамин

Разговоры о кеттамине набрали обороты после смерти Перри, в основном из-за его разнообразных применений.

Кеттамин одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США как короткодействующий анестетик для людей и животных в медицинских ситуациях, обычно через внутривенное введение. Он не одобрен для каких-либо психических расстройств, но все чаще назначается вне протокола для лечения хронической боли, депрессии и тревоги.

Эскетамин, производное кеттамина, одобрено для лечения резистентной к лечению депрессии у взрослых. Лекарство Справато вводится через назальный спрей.

Поскольку изучаются дополнительные медицинские применения этого лекарства, некоторые эксперты выразили озабоченность возможным злоупотреблением или зависимостью в результате неправильного использования.

Кеттамин давно популярен как клубный наркотик, и недавнее исследование показало, что поставки незаконного кеттамина растут в Соединенных Штатах.

Применение кеттамина без медицинского надзора может привести к опасным побочным эффектам, таким как потеря сознания и опасно замедленное дыхание.

Смерть Перри была связана с "острыми эффектами кеттамина" и последующим утоплением, согласно медицинскому эксперту.

Перри был найден лицом вниз в отсоединенном джакузи в своем доме в Пасифик-Палисадес 28 октября 2023 года. В то время власти сообщили, что не было признаков криминального поведения.

Смерть Коди Маклари не получила такой же огласки, как смерть Перри, и его сестра сказала, что "никогда не думала, что что-то произойдет с его смертью, но я рада, что он включен в это расследование".

"Я просто рада, что наконец-то наступило правосудие и рада, что после пяти лет они расследовали (смерть моего брата)", - сказала она.

Jamie Gumbrecht и Deidre McPhillips из CNN внесли вклад в этот отчет.

Различные лица, арестованные в связи со смертью Matthew Perry. В соответствии с заявлением от офиса прокурора США в Лос-Анджелесе, пятеро лиц находятся под стражей. Известный актер скончался в октябре 2023 года, причиной смерти стало

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