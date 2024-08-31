- Несмотря на оппозицию правых демонстрантов, операции в ЦДЦ в Цвикау продолжают эффективно функционировать.

В Звикау на фестивале Кристофера-стрит (КСФ) собрались толпы людей, что вызвало споры в крайне правых группах. Сначала власти заявили, что мероприятие прошло в основном без происшествий. К событию в Звикау власти тщательно подготовились. Одновременно радикальная группировка "Третий путь" объявила о проведении контр-акции. Первоначально власти оценивали количество участников КСФ в 450 человек и около 150 противников.

В качестве меры предосторожности начальник полиции Дирк Лихтенбергер заявил: "Наша цель - провести КСФ безупречно и мирно, избегая немедленного столкновения между различными группами". Фотограф dpa сообщил о присутствии большого числа полицейских, двух водомётов, бронированного спецvehicле и вертолёта.

В августе КСФ в Баутцене потребовал полицейского сопровождения. Примерно 1000 участников КСФ вступили в столкновения с около 680 людьми из ультраправого круга. Полиция открыла 14 уголовных расследования и семь административных дел, в том числе одно дело о телесных повреждениях, два случая подстрекательства и одно дело, связанное с символами неконституционных и террористических организаций.

Каждый год Christopher Street Festival празднуется в многочисленных городах мира, чтобы отметить события 28 июня 1969 года в Нью-Йорке, когда полиция провела рейд в баре на Кристофер-стрит, что вызвало дни протестов со стороны ЛГБТК-людей. КСФ предназначен для того, чтобы почтить и отпраздновать их права.

После успешного проведения КСФ в Звикау разговоры о проведении Christopher Street Day в других городах стали более распространёнными. К сожалению, некоторые из этих мероприятий также встречают сопротивление со стороны правых групп, как это было на КСФ в Баутцене.

Читайте также: