Несмотря на опасения по поводу замедления, экономический двигатель Америки продолжает двигаться вперед.

Потребительские расходы в розничных маганах США в августе немного выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно данным, опубликованным Министерством торговли вчера. Этот темп роста существенно ниже пересмотренного роста на 1.1% в июле, но превышает ожидаемое снижение на 0.2%, прогнозируемое в опросе FactSet. Однако эти данные не учитывают индексацию на инфляцию.

Этот небольшой рост розничных расходов является положительным признаком для экономики страны, учитывая, что потребление составляет около двух третей ВВП США. Розничные продажи составляют значительную часть общего потребления.

Сегодняшние данные по розничным продажам служат последним значительным показателем экономической ситуации перед решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам завтра. Несмотря на эти последние данные, ожидаемое снижение ставки вряд ли будет существенно изменено.

Положительный рост розничных продаж может потенциально стимулировать различные компании, зависящие от потребительских расходов. Несмотря на более низкий темп роста, экономика все еще демонстрирует устойчивость в условиях колеблющихся экономических показателей.

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