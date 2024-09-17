Несмотря на опасения по поводу потенциального замедления, экономический двигатель Америки продолжает работать энергично.

Расходы розничной торговли в США в августе немного выросли на 0.1% по сравнению с июлем, согласно данным отчета министерства торговли во вторник. Хотя этот темп роста slower, чем пересмотренные 1.1% в июле, он превзошел прогнозируемое снижение на 0.2%. Данные учитывают сезонные колебания, но не инфляцию.

Этот рост расходов считается положительным для американской экономики, так как расходы потребителей составляют почти две трети экономического производства страны. Розничные продажи существенно вносят вклад в общий спрос.

Этот отчет, опубликованный во вторник, является последним значительным экономическим обновлением перед решением Федеральной резервной системы по ставкам в среду. Данные не оказывают существенного влияния на предполагаемое сокращение ставки. В последнее время усилился спор о том, будет ли Федеральная резервная система осуществлять снижение ставки на четверть процентного пункта или на половину процентного пункта.

Здоровье американской экономики, в частности, рынок труда, имеет решающее значение для Федеральной резервной системы и Уолл-стрит, который ожидает агрессивного снижения ставок со стороны центрального банка. В настоящее время работодатели нанимают fewer работников, и найти новую работу становится сложнее для соискателей работы. Безработица резко возросла за последний год, достигнув 4.2% в прошлом месяце по сравнению с 3.8% в предыдущем году.

Застой на рынке труда может привести к значительному снижению расходов потребителей, что может отрицательно сказаться на американской экономике. Бизнесы могут быть вынуждены пересмотреть свои стратегии найма, если потребители будут тратить меньше, что может запустить отрицательную обратную связь, при которой потребители тратят меньше из-за увольнений, согласно мнению экономистов. Федеральная резервная система может вмешаться, чтобы предотвратить это, снизив затраты на заимствование.

Осторожные планы расходов потребителей

Хотя расходы потребителей остаются выше, чем до пандемии, недавние опросы показывают небольшое снижение расходов в ближайшем будущем.

В августе респонденты опроса Федерального резервного банка Нью-Йорка сообщили о годовом росте номинальных расходов домашних хозяйств на 5%, по сравнению с 4.6% в апреле.

Однако опрос показал небольшое снижение прогнозируемого ежемесячного роста общих расходов, которое замедлилось до 3% в августе. Несмотря на это, оно остается выше уровней, наблюдавшихся в 2019 году, хотя и ниже пика 5.4% в апреле 2022 года.

Отдельный опрос от Bank of America, опубликованный в пятницу, отражает эту тенденцию, указывая на снижение ожиданий расходов на ближайшие три месяца и год.

"Это указывает на потребителя, который становится все более избирательным в том, куда он тратит свои деньги", - сказал Роберт Ф. Охмс, аналитик по исследованиям в Bank of America Securities.

Эта осторожная расходная позиция, скорее всего, связана с бюджетной корректировкой, а не с опасениями по поводу безработицы, сказал Охмс, ссылаясь на цены на еду в качестве примера. В течение десяти лет, предшествовавших пандемии, цены на еду росли со стабильным темпом менее 1%.

Однако инфляция цен на еду резко возросла в последние годы, достигнув роста на 27% по сравнению с пятью годами ранее. Если доходы выросли на 15%, а цены на еду выросли на 27%, потребителям придется покупать меньше определенного продукта, чтобы сохранить свое финансовое положение, объяснил Охмс.

Инфляция цен на еду значительно снизилась за последний год, согласно данным индекса потребительских цен. По состоянию на август цены на продукты питания росли со средним годовым темпом 0.9%, что совпадает со средним темпом, наблюдавшимся в 2019 году, согласно данным Бюро статистики труда.

В этом отчете также принимала участие Алисия Уолlace из CNN.

Положительный рост расходов розничной торговли может стимулировать американский бизнес-сектор и способствовать общему экономическому росту. Осторожные планы расходов потребителей, обусловленные бюджетной корректировкой и ростом цен на еду, могут повлиять на будущее различных бизнесов.

Читайте также: