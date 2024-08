- Несмотря на обвинения в физическом насилии, сотрудники правоохранительных органов из Эссена продолжают выполнять свой долг.

Согласно различным новостным источникам, полицейские из Эссена, якобы участвовавшие в нападении на таксиста в Майорке в середине августа, продолжают выполнять свои обязанности на родине. Об этом заявила представитель полиции.

Она воздержалась от комментариев о том, патрулируют ли офицеры или занимаются административными задачами. Город Эссен не был проинформирован о ситуации испанскими властями, отметила она. Ранее различные СМИ сообщали, что individuals had resumed work.

Если обвинения против офицеров подтвердятся, будет проведено внутреннее расследование в Эссене, заявила представитель. В настоящее время в Испании ведется уголовное расследование.

Полиция: Коллеги участвовали в инциденте в Майорке

Испанские СМИ сообщают, что ссора между немецкими туристами из-за потерянного телефона переросла в жестокое нападение на 71-летнего таксиста с Майорки. Таксист был госпитализирован из-за тяжелых травм, а позже был попытка подкупить испанских полицейских.

Полиция Эссена признала участие своих коллег в инциденте. Однако они подчеркнули, что еще не ясно, считают ли испанские власти полицейских свидетелями или подозреваемыми.

Трое мужчин из Эссена

Как сообщает местная газета "У́льтима Хора", участниками инцидента были трое мужчин из Эссена в возрасте 24, 26 и 27 лет. Личность четвертого подозреваемого не разглашается. По данным DPA, несколько офицеров из Эссена отдыхали вместе на Майорке. По крайней мере двое из них были впоследствии признаны подозреваемыми. Все им было разрешено вернуться в Германию.

Несмотря на продолжающееся внутреннее расследование в Эссене, нет публичных сообщений о том, что офицеры, участвовавшие в инциденте в Майорке, совершили "нападение с избиением". Однако severity of the incident, involving a brutal assault on a 71-year-old taxi driver, has raised concerns about the conduct of the three men from Essen, who are currently under investigation.

