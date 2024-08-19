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СпортНовостиОлимпийские игры

Несмотря на неудачу, Зверев остается готовым к Открытым Кубкам США.

 and  Anne Legman
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На турнире в Цинциннати Яник Синнер перехитрил Александра Зверева, тем самым не дав тому пройти в...
На турнире в Цинциннати Яник Синнер перехитрил Александра Зверева, тем самым не дав тому пройти в финальный раунд.

- Несмотря на неудачу, Зверев остается готовым к Открытым Кубкам США.

От US Open осталось совсем немного, и несмотря на разочаровывающее поражение в полуфинале турнира ATP в Цинциннати от Яника Синнера, Александр Зверев готовится к последнему в сезоне турниру Большого шлема. Несмотря на поражение в напряженном матче высокого уровня (6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (4:7)), Зверев смог обрести уверенность в себе перед классическим матчем в Флашинг-Мeadows после нескольких недель нестабильной игры.

US Open в Нью-Йорке начнется в следующую понедельник, предоставляя Звереву еще один шанс завоевать желанный титул Большого шлема. В 2020 году уроженец Гамбурга был близок к этому, но уступил в захватывающем финале австрийскому другу, Доминику Тиму, несмотря на преимущество 2:0 по сетам.

В прошлом году путь Зверева в Нью-Йорке завершился в четвертьфинале. После победы над Сinner в напряженном пятисетовом матче в 1/8 финала Зверев был полностью истощен и не смог ничего противопоставить испанцу Карлосу Алькарасу в четвертьфинале.

Отличная подготовка к US Open

На этот раз у Зверева будет несколько дней на отдых после последней изнурительной битвы против Синнера. В целом, он провел много времени на корте в Цинциннати, что является отличной подготовкой к US Open, который кажется еще более заманчивым в этом году как настоящий кладезь сокровищ.

Ведущий Сinner переживает взлеты и падения после своей первой победы в Большом шлеме на Australian Open в Мельбурне в начале года, с вопросами о рекордсмене по победам в Больших шлемах Новаке Джоковиче. 37-летний серб осуществил свою последнюю большую мечту, завоевав золотую медаль на Олимпиаде в Париже, и с тех пор не играл ни одного матча, предпочитая праздновать на родине в Сербии.

Все ли в руках у Зверева?

И даже испанец Карлос Алькарас все еще ищет ритм и мотивацию после трудного поражения на Олимпиаде. В Цинциннати путь Алькараса завершился во втором раунде.

Таким образом, кажется, что все в руках у Зверева, хотя у немецкого лидера также были свои проблемы в последнее время. Он выглядел непривычно слабым на Олимпиаде в Париже и жаловался на проблемы с дыханием на турнире ATP в Монреале. Однако в Цинциннати Зверев продемонстрировал, что он физически крепче, борясь больше с неблагоприятными погодными условиями, чем со своим собственным телом. "Я горжусь тем, как я боролся", - сказал Зверев.

Против Синнера Зверев продемонстрировал стойкую игру, уже имея матч-бол в первом сете, но Сinner смог выиграть сет в тай-брейке. В решающем сете удача была на стороне Синнера.

"Были взлеты и падения, что может произойти, особенно когда матч длится более трех часов", - сказал Сinner после матча. "Это был хороший матч, я думаю, для обоих. Он отлично served, так что я особенно горжусь этим".

С приближением US Open в Нью-Йорке Александр Зверев хочет исправить свое поражение в финале 2020 года и завоевать свой первый титул Большого шлема, присоединившись к списку победителей Олимпийских игр. Несмотря на поражение в полуфинале турнира ATP в Цинциннати, Зверев остается оптимистичным, рассматривая предстоящую Олимпиаду как еще один шанс закрепить свое место среди теннисных величин.

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