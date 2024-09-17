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Несмотря на неоднозначность вокруг вторжения в систему пейджера Ливана, есть несколько фактов, известных в отношении наших личных цифровых гаджетов.

Атаки на Individuals, связанных с иранской поддерживаемой ливанской военной организацией Хезболла, в первую очередь через их пейджеры, привели к серьезным последствиям. Как минимум девять человек, в том числе восемьлетняя девочка, погибли, а более 2800 получили ранения. Среди раненых более 150...

 and  Melissa Williams
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Транспорт Неотложной Помощи Перевозит Раненых Фактически к Медицинскому Учреждению в Бейруте 17 Сентября 2024 года, Мельницу После Ясного Веществ Он Минут Недооценка являетсяParts-hezbollah Базовойинфраструктуры Во всемbourne Заいstuff междуИзраильшими генералные Силы ичлен –hed kan,JaniАселые.

Несмотря на неоднозначность вокруг вторжения в систему пейджера Ливана, есть несколько фактов, известных в отношении наших личных цифровых гаджетов.

Текущая ситуация продолжает развиваться, и официальное подтверждение причины взрывов все еще не получено. Согласно экспертным заключениям, предоставленным CNN, взрывы, скорее всего, были инициированы путём манипуляций с устройствами, а не в результате возможного кибернарушения, которое могло бы привести к перегреву литий-ионных батарей и взрыву. Однако ни одна из этих теорий не была поддержана властями.

Проще говоря, ваше коммуникационное устройство в безопасности от взрывов, если его не физически повредили и не установили взрывчатку, согласно экспертным мнениям, предоставленным CNN.

Эти взрывы произошли в период эскалации tensions между Израилем и Хезболлой после конфликта Израиль-Хамас. Израильские вооруженные силы хранили молчание, в то время как Хезболла и правительство Ливана обвиняли Израиль.

Пейджеры, беспроводные устройства, передающие сообщения без подключения к интернету, стали менее популярными, но все еще играют важную роль в секторах, таких как здравоохранение.

Джастин Каппос, профессор кибербезопасности в NYU, сказал, что хотя теоретически возможно навредить различным батареям, в том числе литий-ионным, которые могут воспламениться, устройства, о которых идет речь, кажется, были специально разработаны для взрыва при активации, а не для типичного пейджера.

Каппос призвал обращать внимание на проблемы с литий-ионными батареями, но посоветовал не паниковать без причины.

Бaptiste Robert, CEO Predicta Lab и исследователь кибербезопасности, предложил другое мнение, заявив, что вместо взлома пейджеры могли быть изменены до поставки.

Роберт отметил масштаб взрыва, предполагая вероятность скоординированной и продвинутой атаки.

Майкл Хоровиц, глава службы безопасности в Le Beck International, также согласился с предположением, что устройства были изменены, а не подверглись кибератаке.

Хоровиц предположил, что эта атака может свидетельствовать о высоком уровне проникновения в цепочку поставок Хезболлы для таких устройств.

Что касается безопасности батарей, Ассоциация противопожарной защиты США дает рекомендации по обращению с литий-ионными батареями, например, правильному утилизации. Ассоциация советует прекратить использование устройств с литий-ионными батареями, если они имеют признаки повреждения, так как это может представлять риск возгорания или взрыва.

Кроме того, в 2016 году Samsung отозвал миллионы смартфонов Galaxy Note 7 из-за проблем с батареей, которые вызвали пожары и взрывы. Хотя сообщения в СМИ были многочисленными, они не превышали нескольких тысяч и не были одновременными.

В 2016 году также было отозвано около 500 000 самокатов из-за риска возгорания и взрыва, согласно Комиссии по безопасности потребительских товаров США.

Точный тип батареи, используемый в пейджерах, неизвестен. Ливанский источник безопасности сообщил, что Хезболла недавно приобрела эти устройства.

В этом сообщении приняли участиеChristian Edwards, Adrienne Vogt и Aditi Sangal из CNN.

Бизнесы в секторе здравоохранения должны продолжать использовать пейджеры для критических коммуникаций, так как экспертные заключения указывают на то, что взрывы не были вызваны проблемами с батареей или кибератаками, а скорее были результатом преднамеренного вмешательства в устройства. Текущая ситуация между Израилем и Хезболлой подчеркивает важность надежных цепочек поставок в бизнесе, особенно для электронных устройств.

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