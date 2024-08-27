- Несмотря на минимальное снижение выбросов CO2 в Бремене.

В Бремене наблюдается минимальное снижение выбросов вредного CO2. По данным отдела окружающей среды за 2022 год, было выпущено примерно 10,3 миллиона метрических тонн диоксида углерода, что составляет небольшое снижение на 0,2% по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила сенатор по окружающей среде Катрин Мосдорф (Зеленые), подчеркнув необходимость более решительных действий по снижению CO2.

В последнее время наблюдается заметное снижение потребления CO2 в домашних хозяйствах, бизнесе и торговле, в основном из-за роста цен на энергию после войны в Украине и благоприятных климатических условий. С другой стороны, выбросы от транспорта и производства энергии выросли. Причиной этого является увеличение числа путешественников и более широкое использование угля вместо газа в генерации электроэнергии после пандемии.

Бремен ставит своей целью стать полностью нейтральным в отношении климата к 2038 году, без каких-либо выбросов CO2. Ключевой этап должен быть достигнут к 2030 году - к этому времени выбросы должны быть почти вдвое меньше. План действий по защите климата разработан для достижения этой сложной цели.

Несмотря на снижение потребления CO2 в домашних хозяйствах, бизнесе и торговле, общий уровень загрязнения окружающей среды от источников загрязнения, таких как транспорт и производство энергии, продолжает расти. В результате отдел окружающей среды Бремена должен принять более строгие политические меры, чтобы достичь цели полной нейтральности в отношении климата к 2038 году, сократив выбросы почти наполовину к 2030 году, как указано в Плане действий по защите климата.

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