"Несмотря на критику, "Belly Feet Po" продолжает оставаться популярным летним гимном"

В последние недели спорная песня "Бauch Beine Po" бывшего beauty-блогера YouTube, а ныне рэпера Ширін Давид стала предметом жарких споров. Тем не менее, это не помешало ей удерживать лидирующие позиции в чартах, а недавно она даже была названа "Хитом лета" года.

Ее заразительные мелодии, часто замаскированные под тему пластической хирургии, вызвали волну возмущения. Даже Хелена Фишер сотрудничала с ней над новой версией "Atemlos Durch die Nacht".

Давид смогла возглавить чарт синглов семь раз, чего не добивалась ни одна другая сольная女歌手, в том числе и ее дуэт "Atemlos". Последнее достижение пришло в июле с песней "Бauch Beine Po". Текст песни, содержащий строки вроде "Хочешь тело? Тогда качайся. Если ты красотка, они посмотрят. Иди в спортзал, похудей. Сделай шоу. Мы красивы в бикини. Это живот, ноги, попа.", вызвал критику за стигматизацию тела и сомнительные феминистские идеалы.

Пародия набирает популярность

Левый депутат немецкого парламента Карен Лай вмешалась в ситуацию, создав пародию под названием "Твое тело - твое", которая также набрала популярность. Она переделала текст, чтобы пропагандировать любовь к себе, заявив: "У тебя есть тело? Тогда оно твое. Комментировать его никто не может. Какая бы ты ни была - толстой или худой, у тебя есть свой блеск. Истинная красота исходит изнутри - и ты уже сияешь". Лай заявила, что многие женщины считают оригинальную песню проблематичной из-за ее восхваления худобы.

Однако некоторые интерпретируют lyrics Давид иронично, а 29-летняя сама отмахивается от критики. "Будь толстой, будь худой, делай что хочешь - я художник и рапну о чем хочу", - написала она в Instagram.

"Заразительный мотив" и "хорошие вибрации"

"Бauch Beine Po" не только лидирует в чартах, но и была названа "Хитом лета 2024" Official German Charts. Она следует за "Mädchen auf dem Pferd" Лука-Данте Спадафоры, Никласа Ди и Октавиана, и спорной "Лайлой" DJ Robin & Schulz.

Давид сделала историю, став первой женщиной, получившей немецкоязычный "Хит лета". Песня также возглавляет чарты в Австрии и занимает третье место в Швейцарии.

GfK Entertainment, организация, ответственная за выбор "Хита лета", не затронула спорную тему песни. Вместо этого они подчеркнули ключевые элементы летнего хита, включая "текст для пения, заразительный мотив, который распространяет хорошие вибрации, и ритм, который заставляет танцевать". Вирусный эффект песни также сыграл важную роль. Не только Карен Лай пародировала "Бauch Beine Po", но и несколько пользователей TikTok и артисты, подобные Culcha Candela, копировали хореографию песни, способствуя ее широкой популярности.

Несмотря на продолжающуюся полемику вокруг текста "Бauch Beine Po", рэп Ширін Давид продолжает доминировать в чартах, даже получив титул "Хита лета" 2024 года.

Culcha Candela, вдохновленные заразительным рэпом Давид, создали танцевальный челлендж TikTok для "Бauch Beine Po", еще больше повысив ее популярность и распространив заразительный ритм среди молодой аудитории.

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