- Несмотря на колебания, "Герта" одержала победу в Ростоке.

Вторая команда по рангу "Герта БСК" одержала решительную победу со счётом 5-1 над вылетевшим "Ганзой Ростоком" и вышла в следующий этап Кубка Германии. Играя в гостях на "Остзеештадионе" в Ростоке, "Герта" открыла счёт благодаря голу Дерри Шерханта (38'). После перерыва Альбин Бериша сравнял счёт для "Ростока" (46'). Ибрахим Маза (66'), Мартен Винклер (75') и Флориан Нидерлехнер (85', 88') затем закрепили победу для "Герты". Несмотря на жаркие страсти между фанатскими группами двух команд, игра прошла без инцидентов.

"Герта" владела мячом, но испытывала трудности с созданием голевых моментов из-за крепкой обороны "Ростока". Голевая передача Джонджо Кенни с фоллового удара привела к голу Шерханта, который обыгрался с мячом и отправил его в ворота, оставив без шансов вратаря "Ростока" Макса Хагемёзера.

Ошибка Герсбека подстегнула "Росток"

После перерыва вратарь "Герты" Мариус Герсбек неожиданно подарил "Росток" шанс на сенсацию. Вместо того чтобы отдать мяч товарищу по команде, 29-летний голкипер отдал его прямо Альбину Берише из "Ростока", который без проблем сравнял счёт.

"Росток" получил преимущество, активно атаковал, в то время как "Герта" пыталась прийти в себя. Маза забил второй гол "Герты" после точного паса Деёвайсио Зиефука (66'). Харрис Табакович попал в перекладину в 74-й минуте, но Винклер не промахнулся минуту спустя. Заменивший Нидерлехнер забил два гола на последних минутах (85', 88').

Комментаторы были удивлены ошибкой Герсбека, отметив, что она внезапно подстегнула дух "Ростока". Эта ошибка, как было добавлено, привела к тому, что Герсбек отдал мяч Берише, предоставив "Росток" простой возможности сравнять счёт.

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