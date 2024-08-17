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Несмотря на больший противник, Кайзерлаутерн сумел выйти победителем против Ингольштадта.

 and  Carmen Simpson
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  1. "Кайзерслаутерн" может повторить свой волшебный путь в Кубке Германии после сильной игры против "Ингольштадта". Несмотря на то, что они играли в меньшинстве более 40 минут, команда второй лиги одержала победу со счетом 2:1 (2:0) над хозяевами из третьей лиги из Баварии, благодаря своему превосходству.

- Несмотря на больший противник, Кайзерлаутерн сумел выйти победителем против Ингольштадта.

"Красные дьяволы", которые уступили "Байеру Леверкузен" в финале в мае, также получили €418,906 в качестве призовых за выход во второй раунд. "Ингольштадт", играя дома, слишком долго не проявлял энергии, показав настоящий азарт только в конце матча.

Мяус забивает против своей бывшей команды

Интересно, что лучшим игроком был форвард "Кайзерслаутерна" Яник Мяус. Он забил два гола (3-я минута, 35-я) против своей бывшей команды, практически вытащив команду на своих плечах перед 11,665 зрителями. Защита "Кайзерслаутерна" держалась даже после удаления Яна Гьямера (49-я минута), но гол "Ингольштадта" от Райана Малоне (88-я минута) не спас ситуацию.

Малоне добавляет интриги

Сперва Паскаль Тестроет имел отличный шанс вывести "Ингольштадт" вперед, но удивленный форвард не воспользовался моментом. Затем Мяус продемонстрировал, почему "Кайзерслаутерн" подписал его летом, забив два гола против своей бывшей команды в первом тайме. "Кайзерслаутерн" мог бы увеличить преимущество, но вратарь Симон Симони сделал два впечатляющих сейва (17-я, 28-я минуты).

Удаление Гьямера разжегло comeback "Ингольштадта", но вратарь Юлиан Крахль был неприступен, благодаря сейвам от Давида Копатца (59-я минута) и Марселя Костли (69-я минута). Малоне ненадолго дал надежду на дополнительное время "Ингольштадту".

Победа "Кайзерслаутерна" в Кубке Германии над "Ингольштадтом" гарантировала им место в следующем раунде турнира. Воспоминая свой прошлый успех в Кубке Германии, "Кайзерслаутерн" стремится продолжить свою победную серию в предстоящих матчах.

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