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Несмотря на болезнь, Хайнц Хониг с радостью отмечает свой день рождения.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Гоэн живет со своей родней в Гарце.
Гоэн живет со своей родней в Гарце.

Несмотря на болезнь, Хайнц Хониг с радостью отмечает свой день рождения.

Недавно популярный актер Хайнц Хёниг смог покинуть больницу после длительного пребывания. В этот знаменательный день он отметил свой 73-й день рождения и то, что он называет своим "вторым днем рождения", в кругу близких. Его спутница жизни, Анника Кёрстен-Хёниг, запечатлела трогательную сцену в Instagram, показав, как больного актера везут к столу с тортом, а она ведет песню. Хёниг выглядел очень тронутым.

На торте было написано "2". Когда его спросили об этом, 73-летний Хёниг шутливо ответил: "Это потому, что это мой второй день рождения?" Его жена ответила утвердительно. Из-за проблем со здоровьем Хёнигу предложили торт в виде шара.

После месяцев, проведенных в больнице, знаменитый актер вернулся в свой семейный дом в Бланкенбурге, Гарц (Саксония-Анхальт). Он живет там со своей женой и двумя детьми. После перенесенной серьезной сердечной патологии, которая потребовала длительного коматозного состояния и операции на пищеводе, Хёниг все еще находится в больнице, и ему предстоит серьезная операция на артерии, которая потребует идеальных условий. Как сообщают СМИ, эта операция может занять несколько дополнительных месяцев. Анника поделилась этой информацией с "Bild".

Хёниг прославился в знаменитом фильме 80-х "Das Boot". Среди его других заметных ролей - роли в различных телесериалах, снятых Дитером Веделом в 90-х годах, таких как "Der große Bellheim", "Der Schattenmann" и "Der König von St. Pauli". В этом году Хёниг принял участие в шоу RTL "Dschungelcamp".

После выписки из больницы Хёниг решил отметить свой день рождения дома с семьей. Несмотря на продолжающиеся проблемы со здоровьем, больница приготовила для него специальный торт в виде шара.

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