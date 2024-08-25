- Несложные предупреждения о краже, выданные ADAC из-за нарушения безопасности

Ассоциация помощи на дороге (ADAC) выделяет потенциальные риски безопасности в автомобилях, использующих систему Keyless-Go. По их заявлению, преступники могут усилить радиоволны, излучаемые ключом с помощью подходящего устройства, расширяя их более чем на 300 метров. В результате автомобиль можно разблокировать в мгновение ока, а двигатель можно запустить всего лишь нажатием кнопки. В этой системе автомобиль идентифицирует радиоволны от ключа и реагирует соответствующим образом, разблокируя дверь.

Согласно данным Гессенской полиции в Висбадене (LKA), воры часто работают в командах: один член команды захватывает радиосигнал ключа от автомобиля с помощью усилителя сигнала, а другой человек с приемным устройством находится возле автомобиля, чтобы разблокировать его.

Большинство целевых автомобилей - это те, которые припаркованы перед отдельными домами и рядами домов, сказал LKA. Кроме того, сообщалось о причастности иностранных банд к этим преступлениям, которые приезжают в Германию, чтобы совершить эти правонарушения.

В 2022 году в Гессене было задокументировано 703 кражи автомобилей, число которых растет с предыдущего года. LKA в настоящее время не знает, сколько автомобилей в Гессене оснащены системой Keyless-Go.

Этим летом в Родау, городе в южной Гессен, а также в Эддермюнде и Фритцларе, обоих в северной Гессен, были украдены роскошные автомобили, оснащенные системами Keyless-Go. Каждый инцидент произошел ночью.

LKA рекомендует держать ключ от автомобиля подальше от двери дома или квартиры. Ключ также можно защитить, завернув его в фольгу из алюминия или положив в металлический контейнер, чтобы заблокировать радиосигналы. Кроме того, некоторые ключи позволяют отключить функцию Keyless-Go.

ADAC протестировал более 680 автомобилей, оснащенных системой Keyless-Go, и обнаружил, что почти все их можно разблокировать и уехать без проблем. В результате автомобильная ассоциация требует, чтобы производители устранили этот недостаток безопасности в своих автомобилях.

Гессенская полиция в Висбадене (LKA Hessen) сообщила, что воры часто работают в командах, чтобы красть автомобили с системами Keyless-Go. (LKA Hessen)

В 2022 году в районе Гессен наблюдался рост краж автомобилей, с документированием 703 инцидентов, большинство из которых были роскошными автомобилями, оснащенными системами Keyless-Go. (LKA, 'Гессен')

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