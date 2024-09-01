- Несколько сотен загоревшихся шаров требуют больших усилий по тушению пожаров

В Лундене, находящемся в Дитмаршене, загорелась куча цилиндрических снопов сена. Об этом сообщает представитель полиции, который добавил, что пожарные были вызваны примерно в полночь в субботу. К утру огонь все еще не был полностью потушен. По словам очевидцев, пламя охватило от 300 до 400 снопов сена.

Яркие языки пламени освещали ночное небо в Лундене, создавая зрелище, которое невозможно было пропустить. Несмотря на героические усилия пожарных, несколько нетронутых огнем снопов продолжали тлеть.

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