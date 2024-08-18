- Несколько предполагаемых преступников смогли сбежать - это свидетельствует о бесчисленных свидетельствах.

Власти просят общественность оказать помощь в связи с побегом четырех человек из охраняемого учреждения в Штраубинге. Было собрано несколько свидетельских показаний, которые в настоящее время изучаются. Операции по поимке продолжались в воскресенье. Прокуратура и уголовная полиция расследуют дело по обвинению в похищении человека и причинении тяжких телесных повреждений.

Подозреваемые, которым 27, 28 и 31 год, якобы терроризировали сотрудника районной больницы (BKH) в субботу вечером, избили его тупыми и колющими предметами и удерживали в заложниках, чтобы открыть ворота. Сотрудник получил травмы лица и проходил стационарное лечение в больнице, как сообщается в полицейских отчетах в воскресенье.

Убегавшие считаются опасными и были заключены в тюрьму за преступления, связанные с собственностью и наркотиками, в рамках лечебного наблюдения в районной клинике, согласно полиции. Общественности было рекомендовано не подвозить автостопщиков и держаться подальше от подозрительных лиц. Вместо этого их просили связаться с экстренной линией полиции 110.

В соответствии с заявлением районной больницы Штраубинга, она работает как специализированная клиника по судебной психиатрии и психотерапии, выполняя свои законные обязанности по содержанию под стражей под эгидой Нижней Баварии.

Уведомление 1 Уведомление 2 - Общественное оповещение Уведомление 3

Сотрудник был удерживан в заложниках убегавшими преступниками, как указано в полицейских отчетах. Власти просят информацию о ситуации с заложником в рамках продолжающегося расследования.

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