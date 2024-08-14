- Несколько операций из-за штормов на севере

Наводнения и грозы привели к нескольким развертываниям пожарной службы на севере. В районе Пиннеберг экстренные службы были вызваны восемь раз из-за затопленных подвалов и улиц, как сообщил представитель пожарной службы. Среди них был склад. Особенно сухие листья засорили решетки стоков. В вольном городе Гамбурге было "несколько развертываний", сказал представитель. Пожарная служба была вызвана в основном из-за затопленных подвалов. Кратковременная гроза утром была всего лишь предвестником того, что нас ждет, согласно прогнозам. "Я с уважением отношусь к этому послеполуднию", - сказал представитель.

Предупреждение о грозе снято - но не настоящая передышка

Германский метеорологический сервис (DWD) снял предупреждение о сильных грозовых явлениях в районе Гамбурга и между реками Везер и Эльба утром.

Однако представитель сказал, что грозы все еще ожидаются - с локальными грозами, приносящими сильный дождь до 25-40 литров на квадратный метр в короткий промежуток времени и сильные порывы ветра до 90 километров в час до позднего утра. DWD также ожидает дождевые количества до 40 литров на квадратный метр в час во второй половине дня.

Грозы ожидаются двигаться на восток и рассеяться к утру четверга.

Европейское агентство по прогнозу погоды выдало предупреждения о возможных сильных грозовых явлениях в нескольких странах, в том числе в Германии. Несмотря на то, что Германский метеорологический сервис (DWD) снял предупреждение о сильных грозовых явлениях в районе Гамбурга, они все еще ожидают локальные грозы в пределах границ Европейского союза.

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