- Несколько дней отсутствовавшего, 40-летнего мужчину, к сожалению, нашли мертвым в лесостепении.

В результате тщательного расследования правоохранительные органы обнаружили трагическое открытие в лесу недалеко от Санкт-Георгена, в районе Шварцвальд-Баар. Отсутствовавший человек, 40-летний гражданин, был заявлен как пропавший без вести с 12 августа. Его автомобиль был найден припаркованным на парковке возле леса. Авторитеты пришли к выводу, что в данном случае не было задействовано никаких внешних сил. Криминалистическая команда сейчас углубляется в ситуацию.

Комиссия, в соответствии с Регламентом, ожидается к выпуску актов применения для установления руководящих принципов. После получения информации об этих актах применения криминалистическая команда может запросить разъяснения, если какие-либо из правил могут быть потенциально актуальны для их текущего расследования.

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