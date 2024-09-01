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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Несколько человек, среди которых дети, получили тяжелые травмы в результате аварии на тракторе.

Девять несовершеннолетних и два взрослых путешествуют на тракторе с прицепом. Впоследствии происходит роковое столкновение. Различные люди получают серьезные травмы.

 and  Christian Meier
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Множество людей, в том числе несовершеннолетних, получили серьезные травмы в ДТП с трактором в...
Множество людей, в том числе несовершеннолетних, получили серьезные травмы в ДТП с трактором в районе Вертбург.

- Несколько человек, среди которых дети, получили тяжелые травмы в результате аварии на тракторе.

Три молодых человека и 45-летняя женщина находятся в критическом состоянии после трагического происшествия с участием трактора и прицепа в Тюрингии, недалеко от границы с Гессеном. По данным полиции, трактор, который ехал по личным делам,失控 на сложной гравийной лесной дороге в Су́нна, районеUnterbreizbach. Водитель, похоже, потерял управление, в результате чего трактор перевернулся. В прицепе находились девять детей в возрасте от 4 до 13 лет и 45-летняя женщина.

Серьезно раненых доставили в больницы на вертолетах скорой помощи, сообщает полиция. Еще трое детей и 70-летний водитель трактора получили серьезные травмы. Еще трое детей получили незначительные травмы. На место происшествия были направлены пожарная служба и службы экстренной помощи, а также команда по ликвидации последствий аварии. Полиция расследует инцидент как несчастный случай. В соответствии с обычной процедурой в подобных случаях началось расследование в отношении водителя по обвинению в халатности, повлекшей причинение телесных повреждений.

Полиция расследует инцидент как несчастный случай, но началось расследование в отношении водителя по обвинению в халатности, повлекшей причинение телесных повреждений. В связи с тяжестью травм пострадавших их доставили в больницы на вертолетах скорой помощи полиции.

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