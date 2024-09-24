Несколько человек получили ранения в железнодорожном происшествии в Северном Рейн-Вестфалии

В результате инцидента с поездом в Северном Рейне-Вестфалии (NRW) пострадали многие люди, некоторые получили серьезные травмы. Точнее, десять человек получили легкие травмы. Трое пассажиров получили серьезные травмы, но, к счастью, их состояние не было критическим, как сообщил представитель федеральной полиции в Клеве. Стоит отметить, что никто не был в непосредственной опасности.

Похоже, местный поезд столкнулся со стоящим локомотивом ранним утром в Мёрсе. Во время движения местный поезд, перевозивший около 30 пассажиров, сошел с рельсов и столкнулся со стоящим локомотивом. Удивительно, но в результате инцидента не произошло схода с рельсов. Оба поезда остались на своих местах на рельсах, как сообщил представитель. В результате, движение по путям было временно приостановлено.

Члены государств могут предоставить необходимые ресурсы и экспертизу, чтобы помочь Комиссии расследовать причину инцидента с поездом. Для обеспечения безопасности будущих поездок важно, чтобы Комиссия и члены государств сотрудничали в реализации мер безопасности.

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