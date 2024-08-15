- Несколько человек арестованы

В связи со внезапной кончиной бывшей звезды "Друзей" Мэттью Перри (1969-2023) в США были задержаны несколько человек. Как сообщает американский портал "TMZ", среди них есть хотя бы один врач. Кроме того, как сообщают источники в правоохранительных органах, были изъяты "компьютеры, телефоны и другие электронные устройства". Расследование ведется для выяснения, кто поставлял Перри наркотик кетамин, который в конечном итоге привел к потере им сознания в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе и утонул.

Откуда взялся кетамин, который привел к смерти Мэттью Перри?

Полиция Лос-Анджелеса (LAPD) проводит уголовное расследование совместно с двумя федеральными агентствами, в том числе Агентством по борьбе с наркотиками США. Согласно "TMZ", Перри получал наркотик, который также одобрен в США в качестве лекарства, законным путем в рамках инфузионной терапии для лечения тревоги и депрессии. Однако его последняя терапевтическая сессия состоялась за неделю и половину до его смерти, что указывает на то, что он сам получил кетамин, который в конечном итоге привел к его смерти.

По крайней мере, один врач и несколько дилеров, подозреваемых в помощи в получении и доставке кетамина Перри, были задержаны, согласно "TMZ". Также были найдены текстовые сообщения, в которых задержанные лица обсуждают запрос Перри на наркотик и цену, которую он заплатит за него.

Кетамин - это диссоциативный анестетик с галлюциногенными эффектами, который также используется в лечении депрессии. Кроме кетамина, в теле Перри были найдены следы опиоида бупренорфина. Бупренорфин в основном используется для лечения тяжелой хронической боли и для отмены других опиоидов. Кроме того, у звезды был диагностирован коронарный атеросклероз.

Мэттью Перри всю жизнь боролся с зависимостью от наркотиков и алкоголя, о чем он откровенно пишет в своей книге "Друзья, любовники и большая ужасная вещь". Он стал знаменитым благодаря своей роли в культовом ситкоме "Друзья". Наравне с Дженнифер Энистон (55), Кортни Кокс (60), Мэттом Лэбланком (57), Дэвидом Швиммером (57) и Лизой Kudrow (61) он был частью основного состава сериала.

Расследование ведется для установления источника кетамина, который привел к фатальной передозировке Мэттью Перри. Как сообщается, по крайней мере, один врач и несколько дилеров были задержаны в связи с поставкой наркотика Перри.

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